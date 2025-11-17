Ιταλία: Υπερχείλισε χείμαρρος και οι κάτοικοι ανέβηκαν στις στέγες να σωθούν - Δύο αγνοούμενοι

Συνεχείς είναι οι βροχοπτώσεις στη βορειοανατολική Ιταλία με τις Αρχές να έχουν κηρύξει συναγερμό καθώς ο χείμαρρος Τόρρε στην περιφέρεια Φριούλι Βενέτσια Τζούλια υπερχείλισε.

Προκειμένου να σωθούν από τα ορμητικά νερά που μπήκαν στα κτίρια, πολλοί κάτοικοι της περιοχής ανέβηκαν στις στέγες περιμένοντας τη βοήθεια της Πολιτικής Προστασίας και της πυροσβεστικής με πλωτά μέσα και ελικόπτερα.

Το ύψος του νερού καλύπτει σχεδόν ολοκληρωτικά τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και πολλά ισόγεια σπίτια έχουν πλημμυρίσει. Ήδη κατά την διάρκεια της νύχτας, με δεκάδες επιχειρήσεις τους, οι πυροσβέστες βοήθησαν κατοίκους που δεν μπορούσαν να βγουν από τα διαμερίσματα και από τα αυτοκίνητά τους.

Δυο αγνοούμενοι από την κακοκαιρία

Δυο άνθρωποι αγνοούνται εξαιτίας του κύματος κακοκαιρίας. Πρόκειται για έναν άνδρα 35 ετών, καθώς και η ηλικιωμένη γυναίκα την οποία ο 35χρονος προσπάθησε να βοηθήσει.

Και οι δυο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φέρονται να παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και τις λάσπες, μετά τη μερική κατάρρευση ενός κτιρίου στην περιοχή Μπρατσάνο.

Η Πολιτική Προστασία και οι πυροσβέστες προσπαθούν να εντοπίσουν τους δύο αγνοούμενους, αλλά το έργο τους δυσχεραίνεται από τις συνέπειες των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Στην πόλη Γκορίτσια, κοντά στα σύνορα με την Σλοβενία, εμπορικές επιχειρήσεις και ισόγεια σπίτια έχουν πλημμυρίσει, με τεράστιες οικονομικές ζημιές. Πολλά σχολεία της περιφέρειας Φριούλι Βενέτσια Τζούλια σήμερα παρέμειναν κλειστά και, εξαιτίας των πλημμυρισμένων δρòμων, οι μετακινήσεις των πολιτών είναι ιδιαίτερα προβληματικές.