Ιταλικό δικαστήριο χαρακτηρίζει παράνομες τις αυξήσεις τιμών του Netflix

Δικαστήριο στη Ρώμη εξέδωσε ιστορική απόφαση κατά του Netflix Italia, κρίνοντας άκυρες και καταχρηστικές τις ρήτρες που επέτρεπαν μονομερείς αυξήσεις τιμών από το 2017 έως τον Ιανουάριο 2024, υποχρεώνοντας την εταιρεία σε επιστροφές χρημάτων, μείωση τρεχουσών συνδρομών και μαζική ενημέρωση των χρηστών.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Το 16ο Τμήμα Πολιτικών Υποθέσεων του Δικαστηρίου της Ρώμης (απόφαση 4993/2026) ανέβασε στα πρακτικά του την αγωγή της ομάδας καταναλωτών Movimento Consumatori, χαρακτήρισε την ρήτρα 6.5 ως «καταχρηστική», καθώς επέτρεπε αλλαγές τιμών από μεριάς Netflix χωρίς συγκεκριμένους λόγους, παραβιάζοντας τον Ιταλικό Κώδικα Καταναλωτή και την Οδηγία ΕΕ 93/13.

Οι αυξήσεις του 2017, του 2019, του 2021 και του 2024 κρίθηκαν άκυρες για συμβόλαια που έχουν γίνει την περίοδο 2017-2024 και υπάρχει εντολή μείωσης τιμής του πακέτου Premium στα 11,99€ του Standard στα 9,99€.



Ποια ποσά επιστρέφονται

Οι συνδρομητές με πακέτο Premium που είναι σταθεροί στην πλατφόρμα από το 2017 δικαιούνται επιστροφή περίπου €500 και οι συνδρομητές του Standard περίπου 250€, ως αποζημίωση. Το Netflix πρέπει να ενημερώνει όλους τους συνδρομητές του (τρέχοντες ή και πρώην) μέσω email, sites και εφημερίδων εντός 90 ημερών για όποια αλλαγή θέλει να κάνει στην τιμή των πακέτων του, αλλιώς θα δέχεται πρόστιμο ύψους 700€/ημέρα.



Η στάση του Netflix

Το Netflix προχώρησε άμεσα σε έφεση και εκπρόσωπός του δήλωσε πως: «Λαμβάνουμε σοβαρά τα δικαιώματα των καταναλωτών και πιστεύουμε ότι οι όροι μας συμμορφώνονται πάντα με βάση την ιταλική νομοθεσία και τις συνήθεις πρακτικές». Ανέφερε μάλιστα πως ενημέρωσε για τις αλλαγές 30 μέρες πριν τις πραγματοποιήσει, αλλά το δικαστήριο το χαρακτήρισε «ανεπαρκές».

Η εταιρεία ενημέρωσε τους όρους της εδώ και μερικές ημέρες για να συμμορφωθεί με τους επίσημους κανόνες του κράτους.