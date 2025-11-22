Ήταν πράκτορας της Μοσάντ ο Έπσταϊν; – Η αμφιλεγόμενη υπόθεση κατασκοπείας και ο ρόλος του εκτός ΗΠΑ

Η θρυλική Μοσάντ είναι, σύμφωνα με πολλούς, μία από τις πιο αποτελεσματικές μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών στον κόσμο. Οι επιχειρήσεις της έχουν φτάσει μέχρι τα πέρατα της γης. Ουσιαστικά είναι το αντίστοιχο της αμερικανικής CIA, και της βρετανικής ΜΙ6, αλλά με πολύ περισσότερες αρμοδιότητες. Όμως, παρά τις επιτυχίες της, η περιβόητη μυστική υπηρεσία του Ισραήλ είναι ταυτόχρονα και αντικείμενο έντονης καχυποψίας, εικασιών και συνωμοσιολογίας.

Μία από τις πιο ακραίες και διαδεδομένες θεωρίες: η πιθανή εμπλοκή της με τον χρηματιστή και καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν. Ήταν πράγματι πράκτορας ή συνεργάτης της Μοσάντ; Ή πρόκειται για άλλη μία περίπτωση αντισημιτικής προκατάληψης; Παρά τις επίσημες διαψεύσεις, πολλοί σχολιαστές και δημοσιογράφοι συνεχίζουν να συνδέουν τον Έπσταϊν με το Ισραήλ.

To ερευνητικό site DropSite έφερε πριν λίγες ημέρες στην επιφάνεια αλληλογραφία μεταξύ του Επστάϊν και του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ, Εχούντ Μπαράκ, τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο αναδεικνύουν τον πολύτιμο μεσολαβητικό ρόλο του καταδικασμένου παιδόφιλου Έπσταϊν στην αγοραπωλησία οπλικών συστημάτων από το Ισραήλ προς άλλες χώρες.

Όπως για παράδειγμα την περίπτωση της Ακτής Ελεφαντοστού, όπου ο Έπστάϊν είχε ρόλο διαμεσολαβητή για την παροχή στρατιωτικού εξοπλισμού που θα στήριζε τον (όχι και τόσο δημοκράτη) πρόεδρο της χώρας, Αλαζάν Ουαταρά.

Η αλληλογραφία, προϊόν έρευνας της φιλοπαλαιστινιακής ομάδας Hamdala και του ιστότοπου δημοσίου συμφέροντος (whistleblower site) Distributed Denial of Secrets, ισχυρίζονται επίσης περί της διαμονής πράκτορα της Μοσάντ σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του Έπσταϊν. Παραπέμπουν μάλιστα στο προσωπικό ημερολόγιο του μεγιστάνα και υποστηρίζουν πως ο ίδιος πράκτορας επισκέφθηκε επανειλημμένα το διαμέρισμα μεταξύ 2013 και 2016.

Έπσταϊν: Δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα σε Ισραήλ - Κρεμλίνο

Ο Έπσταϊν αποδεικνύεται ανεκτίμητος συνεργάτης για τον Μπαράκ παρέχοντάς του πληροφορίες από ρωσικούς κύκλους εξουσίας, αναλύσεις για τους συνομιλητές του Πούτιν στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, ακόμη και συμβουλές για τις σχέσεις του με τη Μοσάντ. Μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, ο Μπαράκ δημιούργησε, με τη βοήθεια του Έπσταϊν, ένα εκτεταμένο δίκτυο επενδύσεων και επιχειρηματικών επαφών σε όλο τον κόσμο.

Οι προσπάθειες αυτές φαίνεται πως λειτούργησαν και ως κάλυψη για τη μυστική διπλωματία υπέρ του Ισραήλ. Ο Μπαράκ και ο Έπσταϊν επιχείρησαν να πιέσουν την κυβέρνηση Ομπάμα είτε να παρέμβει στρατιωτικά στη Συρία είτε να κάνει παραχωρήσεις προς το Κρεμλίνο, με αντάλλαγμα τη συντεταγμένη αποχώρηση του Άσαντ. Ο Έπσταϊν εξέφραζε την απογοήτευσή του για την αποτυχία της Ουάσιγκτον να «περιορίσει την Τεχεράνη», ενώ οι δύο άνδρες αναζητούσαν τρόπους να προωθήσουν αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Αν και το καλοκαίρι του 2013 κατάφεραν να συναντηθούν με τον Πούτιν, δεν πέτυχαν να πείσουν τη Μόσχα να στηρίξει την απομάκρυνση του Άσαντ. Ωστόσο, οι επαφές αυτές θεωρείται ότι συνέβαλαν στις μετέπειτα συνομιλίες ΗΠΑ–Ρωσίας που οδήγησαν στον αφοπλισμό του συριακού χημικού οπλοστασίου.

Μετά την αποτυχία απομάκρυνσης του Άσαντ, ο Μπαράκ και ο Έπσταϊν επιχείρησαν ξανά το 2015, να αξιοποιήσουν τις ρωσικές επαφές τους, αυτή τη φορά για να πιέσουν την Ουάσιγκτον να επιτεθεί στο Ιράν και να απορρίψει τη συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Μπαράκ, ωστόσο, δεν κατάφερε να μεταστρέψει την κυβέρνηση Ομπάμα. Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεση σύμφωνα με την ερευνητική ιστοσελίδα Drop site αποδεικνύει την ικανότητα του Έπσταϊν να κινεί τα νήματα ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις προς όφελος των ισραηλινών συμφερόντων, αξιοποιώντας το κοινωνικό του δίκτυο που συνέδεε τις υπηρεσίες πληροφοριών Ισραήλ, ΗΠΑ και Ρωσίας.