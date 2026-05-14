Jaguar Type 01. Ένα όνομα γιά τη νέα εποχή

Η Jaguar επιβεβαιώνει την ονομασία του νέου πολυτελούς τετράθυρου GT: Type 01. Το “Type” παραπέμπει σε εμβληματικά μοντέλα του παρελθόντος, το «0» συμβολίζει τις μηδενικές εκπομπές ρύπων, ενώ το «1» σηματοδοτεί το πρώτο μοντέλο της νέας γενιάς

Στην Jaguar Type 01, το «0» συμβολίζει την ηλεκτροκίνηση και τις μηδενικές εκπομπές ρύπων, ενώ το «1» υποδηλώνει τη θέση της ως η πρώτη Jaguar της νέας εποχής. Το μοντέλο σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με την επιλογή “Type” συνδέεται η ιστορική κληρονομιά της μάρκας στην καινοτομία σε σχεδιασμό, τεχνολογία και επιδόσεις, με την πιο προηγμένη Jaguar που έχει δημιουργηθεί ποτέ. Το πρώτο μοντέλο μιας νέας εποχής με αναγνωρίσιμη παρουσία που προκύπτει από μια νέα, καινοτόμο αρχιτεκτονική αμαξώματος. Η τεχνολογία τριών ηλεκτροκινητήρων αποδίδει πάνω από 1.000 ίππους και ροπή άνω των 1.300 Nm.

Η ονομασία “Type” εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην αγωνιστική C-Type του 1951, η οποία κατέκτησε τη νίκη στο Le Mans. Στην πορεία, εξελίχθηκε σε σύμβολο δύο διακριτών πτυχών ενός αυτοκινήτου: μιας συναρπαστικής οδηγικής εμπειρίας με πλούσια αποθέματα ισχύος, σε συνδυασμό με φινέτσα και αυτοκυριαρχία. Η E-Type και η πιο σύγχρονη F-TYPE αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Ο Rawdon Glover, Διευθύνων Σύμβουλος της Jaguar, δήλωσε: «Εφαρμόσαμε τη στρατηγική Reimagine, οδηγώντας την Jaguar σε μια νέα εποχή, αντλώντας έμπνευση από το παρελθόν. Οι μηχανικοί μας δημιούργησαν ένα όχημα που επαναπροσδιορίζει τη σχεδίαση και την οδηγική εμπειρία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενώ ταυτόχρονα αντανακλά μια μοναδική κληρονομιά. Η ονομασία Type 01 αποτελεί μέρος αυτής της ιστορίας. Για εμένα, το «0» συμβολίζει μια πλήρη επανεκκίνηση της μάρκας, ενώ το «1» σηματοδοτεί το πρώτο μας αυτοκίνητο για ένα νέο κεφάλαιο - ένα πραγματικά μοναδικό μοντέλο».

Τα πρωτότυπα της Jaguar Type 01 θα εμφανιστούν στους δρόμους του Μονακό με χαρακτηριστικό καμουφλάζ, ενόψει του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου της Formula E.

Η Jaguar Type 01 θα αποκαλυφθεί αργότερα μέσα στο έτος. Ο εκφραστικός, σύγχρονος σχεδιασμός, η πρωτοποριακή τεχνολογία και η άμεση και φυσική οδηγική συμπεριφορά θα αποτελέσουν τη βάση για τα μελλοντικά μοντέλα της Jaguar.