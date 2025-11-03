Καφετζόπουλος: Έχουμε ιστορικό κατάθλιψης στην οικογένεια - Αν έχεις, την παντρεύεσαι σε όλη σου τη ζωή

Για την κατάθλιψη με την οποία έχει δώσει την δική του μάχη μίλησε ο Αντώνης Καφετζόπουλος στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και για την βοήθεια που ζήτησε από ψυχίατρο όταν συνειδητοποίησε ότι ''είναι ένας άνθρωπος με προβλήματα'' όπως λέει χαρακτηριστικά.

«Έχουμε ένα ιστορικό κατάθλιψης στην οικογένεια που πιθανότατα, όπως λένε οι ειδικοί, έχει να κάνει με την κληρονομικότητα. Το παντρεύεσαι όμως. Αν έχεις κατάθλιψη, την έχεις σε όλη σου τη ζωή. Είναι κάτι σαν τον διαβήτη, ας πούμε» εξομολογήθηκε αρχικά ο ηθοποιός.

Και εξήγησε: «Αν τύχει να δω σίριαλ σε επανάληψη θα καθίσω να το δω, καμιά φορά με πιάνει και η περιέργεια. “Κοίτα, ρε παιδί μου” λέω γιατί έχω ξεχάσει και τι γινόταν. Αυτός ήταν ένας τρόπος να συνειδητοποιήσω ότι κάποιο πρόβλημα έχω. Δηλαδή έβλεπα μια μέρα κάτι που έκανα και συνειδητοποίησα ότι ο άνθρωπος, που έπαιζε αυτόν τον ρόλο έτσι, δεν υπάρχει πια και τώρα είμαι ένας άλλος άνθρωπος με προβλήματα. Αμέσως βγήκα από το δωμάτιο και αναζήτησα να βρω έναν ψυχίατρο».

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος αναφέρθηκε όμως και στην σχέση του με την τηλεόραση και παραρέχθηκε: «Δεν μου έχει λείψει καθόλου η τηλεόραση. Δεν μου λείπει καθόλου αυτή η καθημερινή ρουτίνα του να ξυπνάω δηλαδή κάθε πρωί και να πηγαίνω στο γύρισμα. Αυτό το πράγμα πάντα με κούραζε πάρα πολύ. Είναι διαφορετικό όταν κάνεις μια ταινία, η οποία κρατάει δυο μήνες και τελειώνει η ιστορία. Αυτό όμως, που είναι άγνωστο το πότε θα τελειώσει, με τρομάζει και λίγο».