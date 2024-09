Και ελιξήριο της νιότης το Ozempic

Η σεμαγλουτίδη, η δραστική ουσία στα πολύ δημοφιλή Ozempic και Wegovy, τα οποία χορηγούνται για την αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2 και της παχυσαρκίας αντίστοιχα, βοηθάει μεταξύ άλλων στη διακοπή του καπνίσματος, μειώνει τον κίνδυνο άνοιας, ενισχύει τη λίμπιντο και την ψυχική υγεία.

Τώρα, μία νέα μελέτη δείχνει ότι έχει ευεργετική δράση και σε μια σειρά παθήσεων που σχετίζονται με την ηλικία.

Συγκεκριμένα, η ανάλυση δεδομένων από προηγούμενες μελέτες που κατέγραψαν την υγεία 17.604 ασθενών με παχυσαρκία, καρδιαγγειακές νόσους αλλά όχι διαβήτη, έδειξε ότι το ποσοστό θνησιμότητας από όλες τις αιτίες ήταν μικρότερο. Οι ασθενείς έλαβαν σεμαγλουτίδη ή εικονικό φάρμακο και παρακολουθήθηκε η υγεία τους για πάνω από τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύονται στο Journal of the American College of Cardiology (JACC), 833 συμμετέχοντες πέθαναν κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, το 58% από καρδιαγγειακές νόσους και το 42% από άλλες αιτίες, με τις μολύνσεις, όπως και από Covid-19, να είναι οι πιο συχνές.

Σε ό,τι αφορά την Covid-19, η μελέτη έδειξε ότι οι ασθενείς είχαν τις ίδιες πιθανότητες να νοσήσουν, αλλά είχαν 2,6% πιθανότητα να πεθάνουν σε σύγκριση με 3,1% της ομάδας του εικονικού φαρμάκου.

Ο Δρ Μπέντζαμιν Σίρικα, ο επικεφαλής ερευνητής και καθηγητής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, τονίζει ότι «τα ευρήματα ενισχύουν την άποψη ότι οι υπέρβαροι και οι παχύσαρκοι κινδυνεύουν να πεθάνουν από διάφορες αιτίες». Ωστόσο, «αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με θεραπείες όπως η σεμαγλουτίδη», συμπληρώνει.

«Η σεμαγλουτίδη έχει πολύ περισσότερα οφέλη από αυτά που φανταζόμασταν», λέει ο καθηγητής του Γέιλ, Χάρλαν Κρούμχολτς, και συντάκτης του American College of Cardiology (JACC) όπου δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα. «Δεν προστατεύει μόνο από καρδιακές προσβολές, είναι γενικότερο βελτιωτικό της υγείας. Δεν θα με εξέπληττε αν μπορεί να επιβραδύνει τη διαδικασία της γήρανσης», εξηγεί.

Στη μελέτη τονίζονται οι θετικές επιδράσεις της σεμαγλουτίδης σε ασθένειες όπως η αρθρίτιδα, το Αλτσχάιμερ και ο καρκίνος.