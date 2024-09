Νέες μελέτες δείχνουν ότι το Ozempic δεν προκαλεί κατάθλιψη και αυτοκτονίες

Μια νέα μελέτη για τις επιδράσεις της σεμαγλουτίδης στο σύστημα ανταμοιβών του εγκεφάλου δείχνει ότι η δραστική ουσία των δημοφιλών Ozempic και Wegovy δεν προκαλεί αυτοκτονίες.

Σύμφωνα με το UPI.com, στη μελέτη που δημοσιεύεται στο JAMA Internal Medicine, η ομάδα που πήρε Ozempic είχε μικρότερη συχνότητα κατάθλιψης από την ομάδα που πήρε εικονικό φάρμακο.

Αυτή η νέα μελέτη εξέτασε τα δεδομένα από 4 κλινικές δοκιμές σε συνολικά 3.500 ανθρώπους. Οι κλινικές δοκιμές χρηματοδοτήθηκαν από τη Novo Nordisk, την εταιρεία που παράγει το Ozempic και το Wegovy.

Στη μελέτη βρέθηκε ότι λιγότερο από το 1% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι είχε σκέψεις αυτοκτονίας, χωρίς να παρατηρηθεί διαφορά μεταξύ αυτών που πήραν 2,4 mg σεμαγλουτίδης ή εικονικό φάρμακο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη μελέτη αποκλείστηκαν όσοι είχαν ήδη ψυχικές νόσους.

Τα ευρήματα ήταν ακόμα πιο καθησυχαστικά για τα συμπτώματα κατάθλιψης. Το 2,8% όσων έπαιρναν σεμαγλουτίδη είχε τέτοια συμπτώματα, ενώ το ποσοστό για όσους πήραν εικονικό φάρμακο ήταν 4,1%.

Ο Γκρέγκορι Μπράουν, διευθυντής του Penn Center for the Prevention of Suicide στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, εξηγεί ότι «οι παχύσαρκοι και υπέρβαροι που παίρνουν σεμαγλουτίδη μπορεί να έχουν συμπτώματα κατάθλιψης ή αυτοκτονικό ιδεασμό, αλλά τα δεδομένα δείχνουν ότι όσοι δεν παίρνουν σεμαγλουτίδη έχουν τις ίδιες πιθανότητες κατάθλιψης και αυτοκτονίας».

Περαιτέρω, τα ευρήματα είναι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εξέτασης της σεμαγλουτίδης από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Μια πρόσφατη ανάλυση των δεδομένων δεν βρήκε αποδείξεις ότι η χρήση τέτοιων φαρμάκων προκαλεί αυτοκτονικές σκέψεις ή πράξεις.

Φυσικά, οι ερευνητές αναφέρουν ότι χρειάζεται περισσότερη μελέτη για την επίδραση της σεμαγλουτίδης σε άτομα που υποφέρουν από κατάθλιψη ή άλλες σοβαρές ψυχικές ασθένειες, καθώς τέτοιοι ασθενείς είχαν εξαιρεθεί στις κλινικές δοκιμές.

Σε μια δεύτερη μελέτη, σύμφωνα με τη New York Post, βρέθηκε ότι τα ανάλογα GLP-1, όπως η σεμαγλουτίδη, δεν αύξησαν τον κίνδυνο θανάτου σε 125.000 ασθενείς στη Δανία και τη Σουηδία.

«Τα ευρήματα είναι σύμφωνα με τα συμπεράσματα από τις κλινικές δοκιμές», είπε εκπρόσωπος της Novo Nordisk.

Ο Τίμοθι Άντερσον, βοηθός συντάκτη στο JAMA Internal Medicine, εξηγεί ότι καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για τις δράσεις των αναλόγων GLP-1, όπως και κατά της λήψης εξαρτησιογόνων ουσιών, η συνεχής παρακολούθηση των ψυχιατρικών συμπτωμάτων είναι απαραίτητη.