Και επίσημα η προσφυγή του ΕΣΔΑΚ για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Με φόντο το σκάνδαλο με τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης και το "φιρμάνι" με τα 40 εκ. ευρώ ως χρηματική ποινή για την διαπιστωμένη υπερτιμολόγηση, από τα οποία σχεδόν τα 11 εκατομμύρια αφορούν στον ΕΣΔΑΚ όπως έγραψε το Cretalive, η Εκτελεστική Επιτροπή του Φορέα συνεδρίασε και αποφάσισε ομόφωνα να προσφύγει κι επίσημα στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Διαβάστε για τη προσφυγή του ΕΣΔΑΚ για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης