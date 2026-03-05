Και η Άννα με τον Σάντσεθ...

Χωρίς τους διθυράμβους και τον συνθηματικό λόγο άλλων συντρόφων της, αλλά πάντως επί της ουσίας και η Άννα Διαμαντοπούλου τάχθηκε υπέρ του Ισπανού συντρόφου Πέδρο Σάντσεθ.



«Ήταν σημαντικό να ακουστεί μια καθαρή ευρωπαϊκή φωνή από θέση εξουσίας όπου έχει την δυνατότητα ως κυβερνήτης να αντιταχθεί έμπρακτα στην γεωπολιτική θεομηνία που βιώνουμε. Μίλησε στο μυαλό και στην ψυχή πολλών Ευρωπαίων», είπε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, η οποία από κεντρώα μεταρρυθμίστρια χθες μετατοπίστηκε (μάλλον προσωρινά) σε αριστερή σοσιαλίστρια.

Μάλιστα, θέλησε «να τη βγει από αριστερά» και σε διάφορους νεότερους στο ΠΑΣΟΚ, βάζοντας και μια φωτογραφία της (αυτή που βλέπετε) στο fb από παλαιότερη κοινή της παρουσία σε εκδήλωση του Δικτύου με τον Ισπανό πρωθυπουργό.



Σύντροφοι, ο Σάντσεθ δεν θα είναι υποψήφιος στην Ελλάδα, ο Ανδρουλάκης είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αλλά τους επαίνους ο Πέδρο τους εισπράττει...