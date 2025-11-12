Και με τη «βούλα» η 9η Φεβρουαρίου ανακηρύχθηκε Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας από την UNESCO

Στην ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας της ελληνικής γλώσσας προχώρησε η UNESCO ύστερα από την ολοκλήρωση της 43ης Γενικής Συνόδου η οποία πραγματοποιήθηκε στη Σαμαρκάνδη στο Ουζμπεκιστάν.

Η ημερομηνία δεν είναι τυχαία καθώς πρόκειται για την ημέρα θανάτου του Διονυσίου Σολωμού. Έτσι ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO) αναγνώρισε «τον ρόλο και τη συνεισφορά της ελληνικής γλώσσας στη διατήρηση και τη διάδοση του ανθρώπινου πολιτισμού και της κουλτούρας ανά τους αιώνες».

Η παγκόσμια ημέρα είχε θεσμοθετηθεί το 2017 με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν πρωτοβουλίας που ξεκίνησε το 2014 από τον καθηγητή Γιάννη Κορίνθιο, τότε πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων της Ιταλίας.

Από την Τρίτη 11/11 φέρει επίσημα και τη «σφραγίδα» της UNESCO, η οποία πάντως ξεκαθαρίζει στην απόφασή της πως οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας θα υλοποιούνται από την Ελλάδα και δεν θα επιφέρουν κάποια οικονομική επιβάρυνση στον οργανισμό.



Υπενθυμίζεται ότι η μόνη χώρα που δεν είχε υποστηρίξει την επικύρωση ήταν η Αυστραλία, η οποία είχε αντιτεθεί στο ψήφισμα.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Σήμερα, 12 Νοεμβρίου 2025, με την ολοκλήρωση των εργασιών της 43ης Γενικής Διάσκεψης της UNESCO, στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν, υιοθετήθηκε και επικυρώθηκε ομόφωνα η απόφαση της ανακήρυξης της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας», τόνισε σε ανακοίνωση του το υπουργείο Εξωτερικών σχολιάζοντας την απόφαση της UNESCO.

Όπως επισήμανε το Υπουργείο Εξωτερικών «ολοκληρώθηκε έτσι και τυπικά η μακρά διαδικασία που είχε εκκινήσει, τον περασμένο Απρίλιο, με την απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της UNESCO, μετά από πρόταση που είχε τότε υποβάλει η Ελλάδα με την υποστήριξη 90 κρατών-μελών του Οργανισμού» και κατέληξε: «Η διεθνής αναγνώριση της μοναδικής και ανεκτίμητης συμβολής της ελληνικής γλώσσας στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας συνιστά απόφαση ιστορικής σημασίας στην 3.000 ετών διαχρονία της γλώσσας μας».