Καινοτόμες λύσεις με τη Massey Ferguson στην Agritechnica 2025

«Η Massey Ferguson είναι φτιαγμένη για τη γεωργία, “Born to Farm”, και αυτή η δέσμευση παίρνει ζωή μέσα από το περίπτερό μας, εμπνευσμένο από έναν αχυρώνα, στην Agritechnica 2025», δηλώνει ο Jérôme Aubrion, Διευθυντής Μάρκετινγκ Massey Ferguson, Ευρώπη & Μέση Ανατολή. «Οι αγρότες βρίσκονται στην καρδιά της μάρκας μας και, από τη στιγμή που θα μπουν στο περίπτερο, θα νιώσουν σαν στο σπίτι τους. Είτε διαχειρίζονται μικρές οικογενειακές φάρμες είτε μεγάλες επιχειρήσεις, θα ανακαλύψουν καινοτόμες λύσεις διαμορφωμένες από τις ανάγκες τους, σχεδιασμένες να στηρίζουν την επιτυχία τους σήμερα και στο μέλλον».

Το περίπτερο της MF, σχεδιασμένο σαν αγρόκτημα, παρουσιάζει τα μηχανήματα σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα που αντικατοπτρίζουν τον ρόλο τους στη γεωργία. Από τους ελκυστήρες και τις θεριζοαλωνιστικές στη Ζώνη Ανοιχτής Καλλιέργειας (Open-Field Farming Zone), έως τον εξοπλισμό κοπής και συγκομιδής χόρτου και τους μεσαίας κατηγορίας ελκυστήρες στη Ζώνη Κτηνοτροφίας & Μικτής Γεωργίας (Livestock & Mixed Farming Area), μέχρι τη Ζώνη Εξειδικευμένων Καλλιεργειών (Specialised Farming Section), που περιλαμβάνει τη σειρά MF 4700 με κλασική πρέσα και μοντέλα ειδικών χρήσεων για αμπελώνες και παρόμοιες εφαρμογές.

Η ζώνη ‘Beyond the Limit’ ξεπερνά τα όρια, παρουσιάζοντας τη δυνατότητα της MF να κατακτά ακραία εδάφη με το εμβληματικό MF 8S Dyna E-Power Morocco Desert Challenge.

Στα ειδικά σημεία υποδοχής MF (MF Welcome Points), η Massey Ferguson θα υποδέχεται τους επισκέπτες, όπου η ομάδα MF eXperts θα παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης εξατομικευμένες πληροφορίες για την πλήρη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών της MF — από τα εκπαιδευτικά βίντεο “MF How To” έως το “MF Always Running” και τα γνήσια ανταλλακτικά και υπηρεσίες υποστήριξης — Όλα εμπνευσμένα από τις αξίες της Massey Ferguson – απλότητα, αξιοπιστία και προσιτότητα.

Νεότερες καινοτομίες

Δίπλα στο MF 9S.425 Dyna-VT – τον πιο ισχυρό γεωργικό ελκυστήρα της Massey Ferguson μέχρι σήμερα – θα κάνει το διεθνές του ντεμπούτο το MF 8S.305 Xtra. Η σειρά MF 8S Xtra αντικαθιστά τις προηγούμενες εκδόσεις της 8S, προσθέτοντας χαρακτηριστικά που ενισχύουν την άνεση, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα των σύγχρονων αγροτικών επιχειρήσεων.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του MF 5S Dyna-VT αποτελεί επίσης ένα από τα κύρια σημεία του περιπτέρου. Αναγνωρισμένος ως ο κορυφαίος γεωργικός ελκυστήρας στην κατηγορία του σε ορατότητα (4 μ.) και ευελιξία (4 μ.), το MF 5S συνεχίζει να είναι best-seller και ιδανικός συνεργάτης για εργασίες με φορτωτή. Με τη νέα μετάδοση Dyna-VT, θέτει νέο πρότυπο σε ευελιξία και ακρίβεια, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Massey Ferguson να ακούει τους πελάτες της και να αναπτύσσει καινοτομίες με επίκεντρο τον αγρότη.

Επίσης, για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο στην Agritechnica 2025, παρουσιάζεται το MF 3 SP.115, που εισάγει τη συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση Dyna-VT στη σειρά Speciality της Massey Ferguson. Για αυτά τα στενά μοντέλα, που λειτουργούν σε περιορισμένους χώρους και δύσκολα εδάφη, η νέα μετάδοση προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και ακρίβεια σε κάθε εφαρμογή.

Για να καλύψει τις ανάγκες μικρότερων εκμεταλλεύσεων και εξειδικευμένων ή αστικών χρήσεων, η Massey Ferguson παρουσιάζει τη νέα σειρά compact ελκυστήρων MF 1M.

Οι νέοι τηλεσκοπικοί φορτωτές Massey Ferguson TH με μετάδοση Dyna-CT κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στην Agritechnica. Η καινοτόμος αυτή μετάδοση, διαθέσιμη ως προαιρετικός εξοπλισμός, έχει σχεδιαστεί για εντατικές εργασίες, εξασφαλίζοντας συνεχή ισχύ στην κίνηση και μεγαλύτερη αυτοματοποίηση, που αυξάνει την παραγωγικότητα και μειώνει την κούραση του χειριστή. Οι εμπρόσθιοι φορτωτές Massey Ferguson που παρουσιάζονται στην έκθεση περιλαμβάνουν εκδόσεις με ηλεκτρονικό έλεγχο, οι οποίες βελτιώνουν την ακρίβεια φόρτωσης, την παραγωγικότητα και την ασφάλεια. Αναδεικνύοντας το εύρος των διαθέσιμων προδιαγραφών και επιλογών, ο φορτωτής MF FL.4121, τοποθετημένος στο MF 5M.125 του περιπτέρου, έχει προσαρμοστεί με αυτόματο κεντρικό σύστημα λίπανσης. Η εγκατάσταση, που πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος MF By You, εξασφαλίζει σταθερή λίπανση στα βασικά σημεία, επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής και ενισχύοντας την αξιοπιστία, ενώ μειώνει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για την τακτική συντήρηση.

Ως μάρκα με πλήρη γκάμα προϊόντων, η Massey Ferguson θα παρουσιάσει, εκτός από επιλεγμένα μοντέλα γεωργικών ελκυστήρων και τηλεσκοπικών φορτωτών μία θεριζοαλωνιστική μηχανή με μοναδικό σχεδιασμό εμπνευσμένο από τους ίδιους τους αγρότες, καθώς και μηχανήματα χορτονομής που περιλαμβάνουν εμπρόσθια και οπίσθια χορτοκοπτικά, διασκορπιστή, πρέσα στρογγυλών δεμάτων υψηλών προδιαγραφών και την κλασική πρέσα μικρών τετράγωνων δεμάτων με πρακτική ευθυγραμμισμένη σχεδίαση.

Η MF ξεπερνά τα όρια

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά εκθέματα της φετινής έκθεσης βρίσκεται στο προσκήνιο του περιπτέρου, στην περιοχή “Beyond the Limit”, όπου η Massey Ferguson παρουσιάζει έναν μοναδικό ελκυστήρα που αναμένεται να τραβήξει όλα τα βλέμματα.

Ξεκινώντας ως κανονικό μοντέλο παραγωγής, το MF 8S Dyna-E Power έπειτα από σημαντικές τροποποιήσεις από έναν αγρότη, με τη βοήθεια του τοπικού του αντιπροσώπου, προκειμένου να συμμετάσχει στο φετινό Morocco Desert Challenge – έναν απαιτητικό αγώνα 3.000 χιλιομέτρων. Με ισχύ αυξημένη στους 390 ίππους, τελική ταχύτητα 75 χλμ/ώρα και πρόσθετα συστήματα προστασίας για τον χειριστή, ο ελκυστήρας κατέλαβε την 4η θέση στην κατηγορία φορτηγών.

Διατηρώντας τα περισσότερα από τα βασικά του χαρακτηριστικά – συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων – απέδειξε εντυπωσιακή αξιοπιστία και ανθεκτικότητα ακόμη και σε ακραίες συνθήκες ερήμου, επιβεβαιώνοντας γιατί οι ελκυστήρες Massey Ferguson φημίζονται παγκοσμίως για τη διάρκεια ζωής και την προσαρμοστικότητά τους σε κάθε εφαρμογή.

Για πελάτες με εξειδικευμένες απαιτήσεις, αν και όχι τόσο ακραίες όσο το Morocco Desert Challenge, η Massey Ferguson έχει προσθέσει πρόσφατα την υπηρεσία MF By You. Μέσω αυτής, οι ελκυστήρες που παράγονται στο εργοστάσιο Beauvais μπορούν να εξοπλιστούν με ευρύτερη γκάμα εξειδικευμένων, εγκεκριμένων από το εργοστάσιο αξεσουάρ και επιλογών, ώστε να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Smart Farming Technologies

Μετά την εξαγορά και κοινοπραξία της AGCO με την PTx Trimble, που ξεκίνησε πέρυσι, η ειδική Ζώνη Τεχνολογιών του περιπτέρου παρουσιάζει τα συστήματα καθοδήγησης GPS και τις οθόνες PTx Trimble, διαθέσιμα είτε ως βασικός εξοπλισμός είτε ως προαιρετικές aftermarket επιλογές. Σε αυτήν την ενότητα, οι σύμβουλοι της Massey Ferguson (MF eXperts) παρουσιάζουν τις εφαρμογές και τα πλεονεκτήματα κάθε προϊόντος και υπηρεσίας, παρέχοντας εξειδικευμένες συμβουλές για την επιλογή της πιο κατάλληλης λύσης ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο της κάθε εκμετάλλευσης.

Ως πρωτοπόρος στην ανάπτυξη έξυπνων γεωργικών λύσεων που βοηθούν τους αγρότες σε όλο τον κόσμο να καλύψουν τις ανάγκες ενός διαρκώς αυξανόμενου πληθυσμού, η Massey Ferguson προσφέρει στους επισκέπτες του περιπτέρου της πολλαπλά παραδείγματα των τεχνολογιών MF στην ενότητα Τεχνολογιών – τόσο στις καμπίνες των εκθεσιακών μηχανημάτων, όσο και σε πλατφόρμες προσομοιωτών.

Από τον πολυδιάστατο MF 5M έως τον ισχυρό MF 9S με ισχύ έως 425 ίππους, αλλά και στη θεριζοαλωνιστική MF BETA 7370, οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν κορυφαία εργονομικά περιβάλλοντα χειρισμού, φιλικά προς τον χρήστη τερματικά και έξυπνο εξοπλισμό και λειτουργίες που αναδεικνύουν τη φιλοσοφία “Born to Farm”. Οι τεχνολογίες MF ενσωματώνονται σε τέσσερα Πακέτα Τεχνολογίας, διαθέσιμα απευθείας από το εργοστάσιο, χάρη στα οποία τα μηχανήματα της μάρκας αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους, διευκολύνοντας τον χειριστή περισσότερο από ποτέ μέσα από πρακτικές, έξυπνες λύσεις που κάνουν την εργασία πιο αποδοτική και άνετη.

Μέγιστη αξία

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της να προσφέρει ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες λύσεις στους αγρότες, η Massey Ferguson συνεργάζεται για την Agritechnica 2025 με την Trelleborg Tires, παγκόσμιο ηγέτη στα γεωργικά ελαστικά. Η συνεργασία αυτή ενισχύει την πλήρη γκάμα προϊόντων της Massey Ferguson, επιτρέποντας ευρύτερη επιλογή τύπων και διαστάσεων ελαστικών σε ολόκληρη τη σειρά μηχανημάτων της. Τα ελαστικά διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη βελτιστοποίηση της απόδοσης στο χωράφι – από τη μείωση της συμπίεσης του εδάφους και της κατανάλωσης καυσίμου, έως τη βελτίωση της άνεσης του χειριστή, της βιωσιμότητας και της ακρίβειας στις γεωργικές εργασίες. Ενσωματώνοντας τις προηγμένες τεχνολογίες της Trelleborg Tires, η Massey Ferguson διασφαλίζει ότι οι αγρότες επωφελούνται από διαμορφώσεις που συμβάλλουν άμεσα στην κερδοφορία της εκμετάλλευσής τους. Η συνεργασία αυτή θα αναδειχθεί στο περίπτερο της Massey Ferguson, μέσα από κοινές επιδείξεις και ομάδες ειδικών, που θα παρουσιάζουν την αξία των ολοκληρωμένων λύσεων γεωργίας της εταιρείας.

