Καινοτόμο «πιστόλι» τρισδιάστατης εκτύπωσης δημιουργεί οστικά μοσχεύματα επί τόπου

Ερευνητές παρουσίασαν ένα πρωτότυπο εργαλείο που βασίζεται σε τροποποιημένο «πιστόλι κόλλας», ικανό να εκτυπώνει σε τρεις διαστάσεις εξατομικευμένα μοσχεύματα κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι ένα ειδικό νήμα, το οποίο συνδυάζει δύο συστατικά: το υδροξυαπατίτη (HA), που μιμείται τη φυσική δομή του οστού και ευνοεί την επούλωση, και την πολυκαπρολακτόνη (PCL), ένα θερμοπλαστικό φιλικό προς τον οργανισμό.

Η καινοτόμα αυτή μέθοδος δοκιμάστηκε σε πειραματόζωα, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να δημιουργήσει σύνθετα οστικά εμφυτεύματα ταχύτατα και με ακρίβεια, χωρίς να απαιτείται προεργασία. Τα εκτυπωμένα μοσχεύματα σχεδιάστηκαν ώστε να προσφέρουν μηχανική αντοχή, δυνατότητα ενσωμάτωσης αντιβιοτικών που περιορίζουν τις φλεγμονές και ταυτόχρονα να διευκολύνουν τη φυσική αναγέννηση του οστού.

Μέχρι σήμερα, τα οστικά εμφυτεύματα κατασκευάζονταν κυρίως από μέταλλο, δότρια οστά ή πιο πρόσφατα με τη βοήθεια τρισδιάστατης εκτύπωσης. Όμως, σε περίπλοκα και ακανόνιστα κατάγματα, οι λύσεις αυτές προϋποθέτουν χρονοβόρα σχεδίαση και παραγωγή πριν το χειρουργείο, γεγονός που περιορίζει την άμεση εφαρμογή τους.

