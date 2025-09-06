Πρωτοποριακό τσιρότο καταγράφει την υγεία σου χωρίς αιμοληψία και χωρίς μπαταρίες

Ερευνητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες ανέπτυξαν μια νέα τεχνολογία παρακολούθησης της υγείας που δεν χρειάζεται αιμοληψία ή μπαταρίες. Αντί για βελόνες και σωλήνες, ένα επίθεμα συλλέγει το διαυγές υγρό που κυκλοφορεί ανάμεσα στα κύτταρα του δέρματος και αποκαλύπτει πληροφορίες σχεδόν ίδιες με εκείνες που βρίσκουμε στο αίμα. Έτσι, χωρίς πόνο ή δυσφορία, γίνεται δυνατή η παρακολούθηση δεικτών όπως τα επίπεδα στρες, η ενυδάτωση ή οι ορμόνες, απλά και σε πραγματικό χρόνο.

Πώς λειτουργεί το επίθεμα

Η λειτουργία του επιθέματος βασίζεται σε μια παθητική διαδικασία: μικροσκοπικές βελόνες, απορροφούν σταδιακά το υγρό, με το δείγμα να συγκεντρώνεται σε μια στρώση χαρτιού που αφαιρείται εύκολα όταν το επίθεμα αποκολληθεί. Εκεί, χάρη σε ένα τζελ με γλυκερόλη, δημιουργείται πίεση που τραβά ακόμα περισσότερο υγρό, χωρίς να απαιτείται καμία εξωτερική πηγή ενέργειας. Το αποτέλεσμα είναι ένα έξυπνο και οικονομικό σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε, οπουδήποτε.

Οι πρώτες δοκιμές σε τεχνητό δέρμα έδειξαν πως μέσα σε μόλις ένα τέταρτο της ώρας συγκεντρώνεται επαρκής ποσότητα υγρού για ανάλυση, ενώ το δείγμα παραμένει χρήσιμο για περισσότερες από 24 ώρες. Ειδικότερα, οι επιστήμονες εστίασαν στην ανίχνευση κορτιζόλης, της ορμόνης που σχετίζεται με το στρες και η οποία αλλάζει επίπεδα στη διάρκεια της ημέρας. Με την αιμοληψία η συνεχής παρακολούθηση είναι δύσκολη, ενώ με το νέο επίθεμα καθίσταται εφικτή χωρίς ταλαιπωρία. Το ίδιο μοντέλο θα μπορούσε να προσαρμοστεί στο μέλλον για γλυκόζη, γαλακτικό οξύ ή δείκτες φλεγμονής, ανοίγοντας τον δρόμο για έγκαιρη διάγνωση πριν εμφανιστούν συμπτώματα.

Οι πρώτες δοκιμές

Οπως αναφέρεται στο The Brighter Side News, η ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει μελέτες σε εθελοντές και παράλληλα αναπτύσσει μικρές συσκευές ανάγνωσης που θα κάνουν την ανάλυση ακόμα πιο εύκολη. Ήδη έχει παρουσιαστεί ένας φορητός αισθητήρας για την κορτιζόλη, ενώ ακολουθούν και άλλα που θα εστιάζουν σε διαφορετικούς βιοδείκτες. Η απλότητα της συσκευής υπόσχεται χαμηλό κόστος: οι μικροβελόνες είναι το πιο απαιτητικό στοιχείο στην παραγωγή, αλλά τα υλικά είναι φθηνά και ευρέως διαθέσιμα. Σε σχέση με την αιμοληψία, που απαιτεί ειδικευμένο προσωπικό, βελόνες, φιαλίδια και εργαστήρια, η εξοικονόμηση θα μπορούσε να είναι σημαντική.

Η επόμενη μέρα στην υγεία

Πέρα από το οικονομικό, το μεγαλύτερο κέρδος είναι η ευκολία. Το επίθεμα εφαρμόζεται εύκολα, δεν ενοχλεί στην καθημερινότητα και συλλέγει πληροφορίες χωρίς να περιορίζει τον χρήστη. Οι εφαρμογές είναι πολυδιάστατες: από αθλητές που θέλουν να παρακολουθούν την απόδοσή τους, μέχρι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις ή ακόμα και αστροναύτες που ζουν σε συνθήκες όπου οι κλασικές εξετάσεις είναι δύσκολες.

Η προοπτική να παρακολουθούμε κρίσιμους δείκτες υγείας στο σπίτι, με μια απλή κίνηση, αποτελεί μια μικρή επανάσταση στην καθημερινή ιατρική φροντίδα. Και επειδή τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μια χάρτινη ταινία, δεν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο ούτε πολύπλοκα συστήματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αξιοποιηθεί και σε απομακρυσμένες ή υποβαθμισμένες περιοχές, όπου η πρόσβαση σε εργαστήρια είναι περιορισμένη.