Καιρός: Ανοιξιάτικη αρχή με υψηλές θερμοκρασίες αλλά έρχεται ψυχρό μέτωπο και πτώση 10 βαθμών

Ανοιξιάτικα ξεκινάει η εβδομάδα με ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Παρ’ όλα αυτά ένα ψυχρό μέτωπο από την Ουκρανία θα φέρει από την Τετάρτη και από τη βόρεια χώρα αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, μέχρι και 10 βαθμούς χαμηλότερα σε σχέση με σήμερα, που θα γίνει αντιληπτή στην υπόλοιπη την Πέμπτη, αλλά και βροχές σε πολλές περιοχές.

Την Τρίτη, πάντως στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα διατηρηθεί καλός ο καιρός, εκτός από τη βόρεια Ελλάδα.

#tiktokergreece #greektiktok #flashgr ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr @flashgrofficial Μην σας ξεγελάει η ηλιοφάνεια στην αρχή της εβδομάδας γιατί από την Τετάρτη ο καιρός αλλάζει! ☀️ Την Τρίτη θα επικρατήσει ήλιος στις περισσότερες περιοχές, όμως στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι αναμένονται βροχές και καταιγίδες. 🌡️ Η θερμοκρασία ανεβαίνει, με τιμές έως 24-27°C στα ανατολικά και 20-23°C στην υπόλοιπη χώρα. 💨 Οι άνεμοι θα παραμείνουν ήπιοι, έως 4-6 μποφόρ στο Αιγαίο και 4-5 στο Ιόνιο. 📍 Αττική: ηλιοφάνεια και ζέστη το μεσημέρι (έως 24°C) 📍 Θεσσαλονίκη: καλός καιρός το πρωί, βροχές από το απόγευμα (έως 22°C) 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης #foryou

Αναλυτική πρόγνωση για την Τρίτη

Πιο αναλυτικά, αρχικά θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένες κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Από το μεσημέρι σταδιακά θα αυξηθούν οι νεφώσεις στη βόρεια Ελλάδα και κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ κατά τόπους θα πέσει και χαλάζι. Λίγες μπόρες αναμένονται και στη βόρεια Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και αραιές νεφώσεις, ενώ το πρωί και το βράδυ θα σχηματιστούν ομίχλες στη δυτική Ελλάδα.

Άνεμοι και θερμοκρασιακές διαφορές

Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 2-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο στην ανατολική χώρα θα φτάσει τους 24-27, ενώ στην υπόλοιπη τους 20-23°C.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12-24 βαθμούς Κελσίου, με νοτιάδες 2-4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις αρχικά, που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ανατολικά του νομού σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11-22 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους κυρίως 2-4 μποφόρ.