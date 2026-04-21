Καιρός: Ψυχρό μέτωπο φέρνει βροχές και πτώση της θερμοκρασίας έως 10 βαθμούς - Πού θα βρέξει

Σταδιακή αλλαγή του καιρικού σκηνικού αναμένεται από την Τετάρτη καθώς ένα ψυχρό μέτωπο θα διασχίσει τη χώρα μας από βορρά προς νότο, με αποτέλεσμα μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας και βροχές αρχικά στα βόρεια και μέχρι την Πέμπτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Χωρισμένη στα δύο καιρικά θα είναι η χώρα την Τετάρτη με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας στην κεντρική και βόρεια χώρα και ανοιξιάτικο καιρό στη νότια.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν την Τετάρτη

Aπό το πρωί θα εκδηλώνονται βροχές στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο. Από αργά το μεσημέρι βροχές θα σημειωθούν και στη Θεσσαλία, το εσωτερικό της Ηπείρου, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το ανατολικό Αιγαίο και πολύ περιορισμένα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο.

Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στη δυτική Θεσσαλία και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και παροδικές νεφώσεις.

Άνεμοι και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3-6 μποφόρ, ενώ στο νότιο νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στο Ιόνιο από το απόγευμα οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες 3-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση στην κεντρική και βόρεια χώρα δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 13-16, ενώ αντίθετα στη νότια θα φτάσει τους 22-25°C.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και δυτικά του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12-23 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται συννεφιά με βροχές κατά διαστήματα, από το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10-15 βαθμούς Κελσίου με βοριάδες κυρίως 3-4 και το πρωί πρόσκαιρα 5-6 μποφόρ.

Η πρόγνωση για Πέμπτη και Σαββατοκύριακο

Πάντως, παρά το γεγονός ότι την Πέμπτη θα επικρατήσουν και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και βροχές στα περισσότερα ηπειρωτικά και την Κρήτη, πρόκειται για μια σύντομη διαταραχή. Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στη νότια χώρα, ενώ παράλληλα σταδιακά θα ανέβει η θερμοκρασία, ιδίως το Σαββατοκύριακο.