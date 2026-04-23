Καιρός Πρόγνωση καιρού

Καιρός: Μετά το χειμωνιάτικο διάλειμμα, έρχεται η άνοιξη

Μέχρι και το τέλος του Απριλίου, ο καιρός θα είναι ανοιξιάτικος με ελάχιστες βροχές.

Δημήτρης Παπαϊωάννου

Μετά το μικρό σχεδόν χειμωνιάτικο διάλειμμα, έρχεται η Άνοιξη για αρκετές ημέρες.

Τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου θύμιζε ο καιρός χθες Τετάρτη (22/04) στη βόρεια χώρα σήμερα (Πέμπτη 23/04) στις περισσότερες περιοχές, με αρκετά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αξιόλογες βροχές στην κεντρική και βόρεια χώρα και χιόνια σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα.

Από αύριο (Παρασκευή 24/04), παρά το κρύο το πρωί, ο καιρός θα είναι πολύ καλός, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.

Το Σαββατοκύριακο θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία και ειδικά την Κυριακή, μέχρι και τους 24-26 βαθμούς, ενώ ο καιρός θα διατηρηθεί πολύ καλός. Μόνη εξαίρεση θα αποτελέσουν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου την Παρασκευή (Κρήτη) και το Σάββατο (Κρήτη, Δωδεκάνησα) θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Μέχρι και το τέλος του Απριλίου, ο καιρός θα είναι ανοιξιάτικος με ελάχιστες βροχές μόνο γύρω από τα ορεινά και τη θερμοκρασία κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

