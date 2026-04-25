Ανοιξιάτικος ο καιρός το Σαββατοκύριακο - Τους 26 βαθμούς θα αγγίξει ο υδράργυρος

Με ανοιξιάτικο καιρό σχεδόν σε όλη τη χώρα και άνοδο της θερμοκρασίας θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο. Εξαίρεση θα αποτελέσουν μόνο οι περιοχές του Αιγαίου, το Σάββατο, όπου εκεί θα επικρατήσει φθινοπωρινό σκηνικό, εξαιτίας ενός αβαθούς βαρομετρικού χαμηλού που θα δημιουργηθεί στο Λιβυκό Πέλαγος.

Το Σάββατο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσει συννεφιά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην ανατολική Κρήτη, και το βράδυ και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Εκεί κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά. Παροδικές βροχές με αυξημένη συννεφιά αναμένονται και στα κεντρικά και νότια τμήματα των Κυκλάδων. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι και το απόγευμα γύρω από τα ορεινά.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο το μεσημέρι, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20-23, εκτός από το νότιο Αιγαίο όπου δε θα ξεπεράσει τους 15-17οC.

@flashgrofficial Κατεβάστε τα κοντομάνικα και βάλτε σιγά σιγά τα χειμωνιάτικα στη ντουλάπα, γιατί το Σαββατοκύριακο έρχεται άκρως ανοιξιάτικο! Ο καιρός θα είναι καλός σχεδόν σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση το Σάββατο σε Κρήτη, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, όπου θα έχουμε περισσότερη συννεφιά, βροχές και τοπικές καταιγίδες. 🌡️ Η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά, φτάνοντας τους 20-23°C το Σάββατο και ακόμη και τους 24-27°C την Κυριακή, με την άνοιξη να δείχνει πως ήρθε για να μείνει και στις πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας. 💨 Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5-6 μποφόρ, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 📍 Αττική: ηλιοφάνεια και πολύ καλός καιρός, έως 22°C το Σάββατο και 24°C την Κυριακή 📍 Θεσσαλονίκη: λιακάδα και τις δύο ημέρες, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 23-24°C 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr - Flash.gr

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9-22 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3-5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Και στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9-23 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 3-4 μποφόρ.

Την Κυριακή, αναμένεται ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα και μόνο το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο, θα φτάσει τους 23-26οC, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη δε θα ξεπερνούν τα 4-5 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Μέχρι και την Τετάρτη θα συνεχιστούν οι ανοιξιάτικες συνθήκες και μόνο στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν λίγες βροχές.