Καιρός: Χειμωνιάτικο σκηνικό με ισχυρούς ανέμους, πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές

Χειμωνιάτικο θα θυμίσει για μερικές ημέρες το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας την Τρίτη 17 Μαρτίου καθώς θα επικρατήσουν θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ και νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στα δυτικά και νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία να κυμανθεί από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα επικρατήσουν γενικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές με ανέμους ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα αυξηθούν. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια παραθαλάσσια 4 με 5 και από το μεσημέρι 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 και στα νότια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στην ανατολική Πελοπόννησο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια και από το βράδυ και στα βόρεια 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Αρχικά στην Κρήτη και βαθμιαία και στις Κυκλάδες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και από το απόγευμα στην Κρήτη 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Αραιές νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές αρχικά στα νότια και από αργά το απόγευμα και στα βόρεια.

Άνεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με μικρή περαιτέρω ενίσχυση το βράδυ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός την Τετάρτη 18 Μαρτίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα και πιθανώς στο βόρειο Ιόνιο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα δυτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 19 Μαρτίου

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και στα δυτικά ανατολικοί 4 με 6 τοπικά στο Ιόνιο το πρωί 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός την Παρασκευή 20 Μαρτίου

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, τα νότια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 21 Μαρτίου

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.