Καιρός: Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι - Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Αττική

Χειμωνιάτικος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και έντονες βροχές. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους θα παρατηρηθούν κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, μετά το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο. Τα φαινόμενα στη νότια Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ

Αττική

Αυξημένες νεφώσεις. Πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα.

ΑΝΕΜΟΙ: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα το απόγευμα 6 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ανατολική Στερεά – Εύβοια

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

ΑΝΕΜΟΙ: Bορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Δυτική Στερεά

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ανατολική Στερεά – Εύβοια

Ανατολική Πελοπόννησος

Δυτική Πελοπόννησος

Νησιά Ιονίου

Ήπειρος

Θεσσαλία

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις

θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

ΑΝΕΜΟΙ: Bορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Δυτική Μακεδονία

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 και το βράδυ έως 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλονίκη

Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

ΑΝΕΜΟΙ: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στα νότια και από αργά το απόγευμα και στα βόρεια.

ΑΝΕΜΟΙ: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και από αργά το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

ΑΝΕΜΟΙ: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στην Κρήτη 6 και από το απόγευμα στη δυτική Κρήτη έως 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Δωδεκάνησα

Κρήτη

Ο καιρός την Πέμπτη 19 Μαρτίου

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και στα δυτικά ανατολικοί 4 με 6 τοπικά στο Ιόνιο το πρωί 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός την Παρασκευή 20 Μαρτίου

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, τα νότια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 21 Μαρτίου

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.