Επέλαση αφρικανικής σκόνης στη χώρα: Η λασποβροχή «έπνιξε» τα αυτοκίνητα στην Αθήνα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από τις περιοχές της Λιβύης και της Αιγύπτου. Οι βροχοπτώσεις που συνοδεύουν το φαινόμενο, όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, έχουν συμβάλει στη μείωση των συγκεντρώσεων σκόνης κοντά στην επιφάνεια πάνω από τη χώρα μας, με αποτέλεσμα η ποιότητα της ατμόσφαιρας να μην επιβαρύνεται ιδιαίτερα.

Είναι χαρακτηριστικό πως όταν ξύπνησαν σήμερα το πρωί οι Αθηναίοι βρήκαν τα αυτοκίνητά τους «πνιγμένα» από τη σκόνη, μετά τη λασποβροχή που έπεσε τις νυχτερινές ώρες της Τρίτης.



Το φαινόμενο αναμένεται να συνεχιστεί έως και τις 20/3, με κορύφωση σήμερα και αύριο, 18 και 19 Μαρτίου, επηρεάζοντας ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με το AtmoHub, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένεται να παρατηρηθούν κυρίως στη νότια Ελλάδα και την Κρήτη.

Οι βροχές που θα συνοδεύσουν το φαινόμενο αναμένεται να προκαλέσουν λασποβροχές:



Τετάρτη: στα Επτάνησα, τη Δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Νότια Δωδεκάνησα

Πέμπτη: στην Κεντρική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόγνωση και την εξέλιξη του φαινομένου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση της Ατμόσφαιρας CAMS στο διαδικτυακό portal του AtmoHub.