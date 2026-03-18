Αφρικανική σκόνη και λασποβροχή: Πότε καθαρίζει η ατμόσφαιρα - Τι λέει ο Τσατραφύλλιας

Η εικόνα που αντίκρισαν το πρωί οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου, με τα αυτοκίνητα καλυμμένα από ένα στρώμα λάσπης, οφείλεται στο κύμα αφρικανικής σκόνης που επηρεάζει την περιοχή. Το φαινόμενο, σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις, διαμόρφωσε το ιδιαίτερο σκηνικό του καιρού.

Πολλοί αναρωτήθηκαν πώς έφτασε η σκόνη στην Ελλάδα, δεδομένου ότι κοντά στην επιφάνεια της ατμόσφαιρας επικρατούν βόρειοι άνεμοι.

Η εξήγηση Τσατραφύλλια για τη μεταφορά της σκόνης

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος σε ανάρτησή του, παρότι κοντά στο έδαφος πνέουν βοριάδες που δεν ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική, σε υψηλότερα στρώματα της τροπόσφαιρας επικρατούν νότιοι άνεμοι.

Αυτά τα ρεύματα αέρα μεταφέρουν σωματίδια σκόνης από τη Σαχάρα προς τη Μεσόγειο και τελικά στη χώρα μας. Όταν στη συνέχεια εκδηλώνονται βροχοπτώσεις, τα σταγονίδια «παγιδεύουν» τα αιωρούμενα σωματίδια σκόνης και τα οδηγούν προς το έδαφος, προκαλώντας το γνωστό φαινόμενο της λασποβροχής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης αναμένεται να αρχίσουν να υποχωρούν σταδιακά από την Πέμπτη.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, μέχρι το τέλος της Τετάρτης αναμένονται βροχές κυρίως στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, το Κεντρικό Αιγαίο και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινές περιοχές των ηπειρωτικών, ενώ καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη.

Την Πέμπτη 19 Μαρτίου βροχές προβλέπονται κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, στο Ιόνιο, στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Πιθανότητα καταιγίδων υπάρχει κυρίως για το Νότιο Ιόνιο και τα δυτικά της Πελοποννήσου, ενώ χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινές περιοχές.

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στα ανατολικά της Στερεάς και της Πελοποννήσου, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση.

Ισχυροί άνεμοι και χαμηλές θερμοκρασίες

Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 και κατά τόπους πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενέστεροι, ωστόσο από το πρωί έως το απόγευμα της Πέμπτης θα επικρατήσουν ανατολικοί άνεμοι έντασης έως 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία τόσο την Πέμπτη όσο και την Παρασκευή αναμένεται να κινηθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.