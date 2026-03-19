«Φυσάει βοριάς από τον νοτιά»: Η μετεωρολογική εξήγηση Κολυδά πίσω από τον στίχο

Η φράση «Φυσάει βοριάς από τον νοτιά», που εμφανίζεται στο δημοφιλές τραγούδι του Παπάζογλου, φαίνεται να είναι μια ποιητική υπερβολή, αλλά σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, έχει και μετεωρολογική βάση. Ο μετεωρολόγος εξηγεί πως υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο βοριάς, αν και φαίνεται να προέρχεται από τον βορρά, στην πραγματικότητα έχει επηρεαστεί από τη θάλασσα και έχει τροποποιηθεί στην πορεία του.

Όταν φυσάει βοριάς στην Ελλάδα, συχνά δεν πρόκειται για τον καθαρό και αυστηρό βορειοανατολικό αέρα που έρχεται από τη Σιβηρία ή την ανατολική Ευρώπη, αλλά για έναν βοριά που έχει περάσει πάνω από θάλασσες όπως η Μαύρη Θάλασσα ή το Αιγαίο. Αυτός ο αέρας φτάνει με περισσότερη υγρασία και νεφώσεις, με αποτέλεσμα ο καιρός να είναι λιγότερο σκληρός, αλλά περισσότερο υγρός και με αστάθεια. Αντί για τον τυπικό ψυχρό βοριά, μπορεί να έχουμε βροχές, χιονόνερο ή ακόμη και χιόνια στα ορεινά.

Διαφορά διεύθυνσης ανέμου και θερμοϋγρομετρικής φύσης της αέριας μάζας

Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί ότι η διεύθυνση του ανέμου δεν ταυτίζεται πάντα με τις θερμοκρασιακές ή υγρασιακές του χαρακτηριστικά. Μερικές φορές, ένας «βοριάς» μπορεί να μην είναι τόσο αυστηρός και ψυχρός όσο φαίνεται, γιατί έχει περάσει πάνω από τη θάλασσα και έχει επηρεαστεί από αυτήν.

Ο βοριάς από τον νοτιά: Μια ουσιαστική αλήθεια

Η φράση «βοριάς από τον νοτιά» ακούγεται αντιφατική, αλλά η πραγματικότητα της αέριας μάζας δείχνει ότι ο βοριάς μπορεί να έχει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν και σε άλλα μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως η υγρασία και η αστάθεια. Ο καιρός στην ανατολική Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορεί να είναι μουντός και βροχερός, χωρίς την ένταση που θα είχε ένας «καθαρός» βοριάς από τα βάθη της Σιβηρίας.