Καιρός: Επιμένει η ψυχρή εισβολή - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ψυχρή εισβολή στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να κινούνται σε χειμωνιάτικα επίπεδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Όπως επισημαίνει, το κύμα ψύχους θα συνεχιστεί και το Σάββατο, διατηρώντας τις θερμοκρασίες χαμηλές για την εποχή. Στη συνέχεια αναμένεται μια ήπια άνοδος της θερμοκρασίας, χωρίς όμως αυτή να φτάνει στα φυσιολογικά για την περίοδο επίπεδα.

Τα μεσοπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η ψυχρή αυτή τάση θα έχει διάρκεια, καθώς εκτιμάται ότι θα επιμείνει τουλάχιστον μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου.

Παρά την παρατεταμένη ψύχρα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σημειώνει με χιουμοριστική διάθεση ότι δεν αποκλείεται να χρειαστούν… κοντομάνικα μετά το Πάσχα και το ψήσιμο του οβελία.