Χειμωνιάτικος σήμερα ο καιρός: Βροχές και θυελλώδεις άνεμοι - Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία

Με θυελλώδεις βόρειους ανέμους που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ και επιπλέον πτώση στη θερμοκρασία θα κυλήσει ο καιρός την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Στα δυτικά και βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Πελοπόννησο, μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες που στην Κρήτη πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα σημειωθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς και Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τοπικά 7 και πρόσκαιρα το πρωί έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι κυρίως στην Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μέχρι το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Στα νότια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός το Σάββατο 21 Μαρτίου

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και πιθανώς στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διατήρηση αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά και τη Μακεδονία 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 22 Μαρτίου

Λίγες νεφώσεις που κυρίως στα ανατολικά θα είναι παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Εύβοια. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός τη Δευτέρα 23 Μαρτίου

Αυξημένες νεφώσεις σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τρίτη 24 Μαρτίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα δυτικά και νότια σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση στα δυτικά από το μεσημέρι.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.