Καιρός: Επιμένει η σκόνη και η συννεφιά - Έρχονται θυελλώδεις βοριάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο

Το χαμηλό βαρομετρικό στην Ιταλία, που έχει ως αποτέλεσμα τη σχετικά ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη χώρα μας αλλά και τη συννεφιά με τις περιορισμένες βροχές, θα κινηθεί νότια και ανατολικά ενισχύοντας πολύ τους βοριάδες στο Αιγαίο.

Και την Πέμπτη θα κυριαρχήσει η συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με περιορισμένες όμως βροχές και τους βοριάδες στο Αιγαίο να ενισχύονται σημαντικά. Η αφρικανική σκόνη θα διατηρηθεί στην ατμόσφαιρα, σε μικρότερες συγκεντρώσεις.

Αναλυτική πρόγνωση για την Πέμπτη

Πιο αναλυτικά, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις ειδικά στην κεντρική και νότια χώρα με μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας περισσότερα στη βόρεια-βορειοανατολική χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία, το εσωτερικό της Ηπείρου και κυρίως τα βόρεια τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας θα σημειωθούν μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες.

Λίγες βροχές θα σημειωθούν και στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου, ενώ αργά το βράδυ τοπικές βροχές θα σημειωθούν και στην Κρήτη.

Ενισχυμένοι άνεμοι και θερμοκρασίες

Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα είναι πολύ ισχυροί 5-7 και στο κεντρικό τοπικά 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στην κεντρική και βόρεια χώρα θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20-23, ενώ στη δυτική Ελλάδα και τους 24-26°C.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα επικρατήσει συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14-22 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες 4-6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις, αλλά και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11-23 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Η τάση για την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο

Την Παρασκευή τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ μπόρες και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται τις θερμές ώρες της ημέρας στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα στη δυτική και βόρεια χώρα, ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα στην ανατολική και νότια. Οι βοριάδες την Παρασκευή θα είναι θυελλώδεις στο Αιγαίο μέχρι 7-8 μποφόρ. Το Σαββατοκύριακο θα επικρατήσει περισσότερη ηλιοφάνεια με άστατο καιρό το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως γύρω από τα ορεινά.