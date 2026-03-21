Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά για τις βροχές των επόμενων ημερών – Τι θα γίνει την 25η Μαρτίου

Τις πιθανότητες βροχοπτώσεων για τις επόμενες ημέρες αναλύει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς αναφερόμενος και στον καιρό της 25ης Μαρτίου.

Αναλυτικότερα στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει τα εξής:

Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, δίνουμε μια εκτίμηση ανά ημέρα για τη βροχόπτωση.

Επειδή το panel δείχνει υετό ανά 6 ώρες, τα παρακάτω είναι προσεγγιστικά ημερήσια αθροίσματα.

Τα πιο αξιόλογα διαστήματα για βροχή στην Αθήνα φαίνονται να είναι 23–24 Μαρτίου και κυρίως 26 Μαρτίου, με δευτερεύον πέρασμα στις 27 Μαρτίου.

Το επικρατέστερο σενάριο δεν δείχνει γενικευμένα μεγάλα ύψη υετού, αλλά υπάρχουν ακραία μέλη του ensemble που αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο για τοπικά πιο έντονα επεισόδια.

🎯H ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

✅Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, δίνουμε μια εκτίμηση ανά ημέρα για τη βροχόπτωση. Επειδή το panel δείχνει υετό ανά 6 ώρες, τα παρακάτω είναι προσεγγιστικά ημερήσια αθροίσματα.

✅Τα πιο αξιόλογα διαστήματα… pic.twitter.com/GAzKiOC0BK — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 21, 2026





Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο Κυριακή 22 Μαρτίου με τοπικές βροχές αλλά και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση μέχρι 6 μποφόρ.

Σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, την Εύβοια και την Θράκη και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά των υπόλοιπων ηπειρωτικών περιοχών.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 13 με 16 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και την νότια Κρήτη τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές από τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι τις μεσημβρινές ώρες σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στη Θράκη. Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες από τις μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως στα ορεινά. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 5, πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ. Στα δυτικά από το μεσημέρι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, κυρίως στα ορεινά. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα νησιά του Ιονίου. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στις Σποράδες και την Εύβοια τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και από αργά το απόγευμα σχεδόν αίθριος. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 με 16 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα