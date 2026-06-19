Καλά είναι τα excel αλλά υπάρχει η αντλία (και οι κάλπες)

Μία αποστροφή από το χθεσινό doorstep του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαικής Ένωσης στις Βρυξέλλες, προδίδει τις προτεραιότητες, αλλά και τις..προθέσεις της κυβέρνησης, λίγους μήνες πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.

Αναφερόμενος στα οφέλη της υπογραφής της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε με νόημα ότι «χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην αντλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές». Στο ίδιο μήκος κύματος, λίγες ώρες νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε προειδοποιήσει εμμέσως πλην σαφώς τις εταιρείες ενέργειας ότι η κυβέρνηση θα παρακολουθεί στενά την αναμενόμενη διαδικασία αποκλιμάκωσης των τιμών.

Σε μία πολύ ευαίσθητη συγκυρία και εν όσω στο Μέγαρο Μαξίμου δρομολογούν πλέον την τελική…αντεπίθεση με στόχο το καλύτερο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα, ο πρωθυπουργός φέρεται αποφασισμένος να μην επιτρέψει αναιτιολόγητες ανατιμήσεις είτε στην αγορά της ενέργειας, είτε άλλου. Μάλιστα προ ολίγων ημερών είχε ξεκαθαρίσει ότι «αδικαιολόγητες αυξήσεις δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές». Σε αυτό το πλαίσιο και όπως πληροφορείται η στήλη στην κυβέρνηση δεν πρόκειται να μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα και είναι έτοιμοι να λάβουν ακόμη και δραστικά μέτρα – όπως έχει γίνει και τα προηγούμενα χρόνια – προκειμένου να διασφαλιστεί πως οι καταναλωτές δεν θα επιβαρυνθούν με άδικες και εν πολλοίς αχρείαστες αυξήσεις.

Κάλπες έρχονται. Καλά είναι τα excel αλλά υπάρχει εκεί έξω η αντλία. τα ράφια των σούπερ μάρκετ (και οι κάλπες).