Καλάβρυτα: Τρένο της Hellenic Train σταμάτησε για να παραλάβει ορειβάτες που εξέπεμψαν βοήθεια

Άμεση βοήθεια παρείχε το προσωπικό της Hellenic Train σε δύο ορειβάτες, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου της αμαξοστοιχίας 1331 στη γραμμή Καλάβρυτα-Διακοπτό.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι δύο άνδρες πραγματοποιούσαν πεζοπορία στην περιοχή όταν ο ένας ένιωσε αδιαθεσία λόγω καρδιακού προβλήματος και ζήτησαν βοήθεια. Όταν το τρένο βρισκόταν στο 11ο χιλιόμετρο, έκαναν σήμα στο προσωπικό, το οποίο ανταποκρίθηκε άμεσα.

Ο συνοδός της αμαξοστοιχίας επικοινώνησε με τους ορειβάτες, αξιολόγησε την κατάστασή τους και στη συνέχεια τους επέτρεψε να επιβιβαστούν, ώστε να μεταφερθούν με ασφάλεια στο Διακοπτό. Η αμαξοστοιχία, στην οποία επέβαιναν 108 επιβάτες, συνέχισε κανονικά το δρομολόγιο, ενώ παράλληλα είχε ειδοποιηθεί ασθενοφόρο για να αναμένει την άφιξη.

Με την άφιξη στον σταθμό Διακοπτού, το ιατρικό προσωπικό εξέτασε τον ορειβάτη και του παρείχε τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Το δρομολόγιο ολοκληρώθηκε χωρίς καμία καθυστέρηση και χωρίς να υπάρξει περαιτέρω πρόβλημα για τους επιβάτες.