«Καλέ αυτός τραγουδάει πολύ καλά»: Ο Νίκος Αλιάγας εντυπωσίασε το γαλλικό The Voice με τον «Μέτοικο»

Εμφάνιση έκπληξη πραγματοποίησε ο γνωστός παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας στο γαλλικό «The Voice» εντυπωσιάζοντας τόσο την κριτική επιτροπή όσο και το κοινό με τις μουσικές του ικανότητες.

Ο επί 15 χρόνια παρουσιαστής της εκπομπής ανέβηκε στη σκηνή, αυτή τη φορά ως «διαγωνιζόμενος», και στάθηκε μπροστά στο μικρόφωνο όπου ερμήνευσε στα ελληνικά και στα γαλλικά την επιτυχία του Georges Moustaki «Le métèque» (Ο Μέτοικος) προκαλώντας ενθουσιασμό.

«Θα με κάνει να κλάψω»

Οι τέσσερις κριτές, όπως αναφέρει ο τηλεοπτικός σταθμός TF1 όπου προβάλλεται η εκπομπή, αναγνώρισαν γρήγορα τη φωνή του άντρα που τους συνοδεύει κάθε Σάββατο, παρά τον μικρό δισταγμό της Αμέλ Μπεντ. «Είναι ο Γκαρού ή ο Νίκος;» ρώτησε ο τραγουδιστής. «Είναι ο Νίκος», αποκρίθηκε η Lara Fabian και πάτησε το κουμπί προκειμένου να γυρίσει η καρέκλα της ενώ στη συνέχεια την ακολούθησαν και οι υπόλοιποι.

«Περιμένετε, αλλά τραγουδάει καλά! Είναι καταπληκτικό», αναφώνησε η Ζαζί, η οποία είχε έρθει για να στηρίξει τον φίλο της Φλοράν Πανί. «Θα με κάνει να κλάψω», αναφώνησε η Αμέλ Μπεντ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. «Είναι ακριβώς όπως πρέπει, είναι πανέμορφο», παρατήρησε από την πλευρά του ο Φλοράν Πανί.

Φυσικά ο Νίκος Αλιάγας απέσπασε ένα πολύ θερμό χειροκρότημα τόσο από το κοινό όσο και από την κριτική επιτροπή. «Αυτό αξίζει μια γενική αγκαλιά αμέσως», είπε η Άμελ Μπεντ.

Αμέσως μετά το τέλος της ερμηνείας του ο γνωστός παρουσιαστής ανέφερε λίγο νωρίτερα στα παρασκήνια «Είμαι τόσο αγχωμένος, είναι απίστευτο. Δεν μετανιώνω που βρίσκομαι εδώ, αλλά πανικοβάλλομαι. Ορκίζομαι ότι πανικοβάλλομαι. Έχω ζήσει σχεδόν κάθε ρόλο και κάθε σενάριο σε αυτή την εκπομπή, αλλά σίγουρα όχι αυτό».