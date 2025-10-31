Καληφώνη: Το να λένε ότι επέλεξα τον Χρήστο επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο είναι προσβλητικό

Για την σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα μίλησε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στο podcast AnesTea και παραδέχθηκε ότι πλέον υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εκείνη.

«Δεν είμαι ζηλιάρα αλλά ούτε και ο Χρήστος είναι. Στην αρχή της σχέσης που υπάρχει το πάθος και όλα αυτά είναι λογικό να υπάρχει ζήλια, αλλά πλέον υπάρχει εμπιστοσύνη και από τους δύο. Ένα πράγμα που θα ήθελα να αλλάξω στον Χρήστο είναι ότι υπεραναλύει τα πάντα» εξομολογήθηκε.



Η influencer μίλησε και για τα αρνητικά σχόλια που ακούει κατά καιρούς για την σχέση της: «Το να λένε ότι έχω επιλέξει τον Χρήστο Μάστορα επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο είναι προσβλητικό και για τον ίδιο. Δηλαδή τον χαρακτηρίζουν ως ένα απλά διάσημο πρόσωπο. Εμένα δεν με επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να ακούω για εμένα και τον Χρήστο».

Ήξερα από την πρώτη στιγμή που τον κοίταξα ότι είναι ο άνθρωπός μου. Ήξερα ότι θα περάσω χρόνια μαζί του και έχω να μάθω πολλά. Ο Χρήστος είναι ευφυής, είναι πολύ καλός άνθρωπος, είναι δοτικός και πολλά άλλα. Δεν σκέφτομαι τον γάμο αυτή τη στιγμή. Η ιδέα του γάμου νιώθω ότι δεν μου ταιριάζει. Αν ο Χρήστος μου έκανε πρόταση γάμου αύριο, επειδή τον αγαπάω πολύ και είμαστε καλά εννοείται ότι θα έλεγα ναι. Είναι ο άνθρωπος μου, αλλά δεν είναι κάτι που σκέφτομαι» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.



Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μίλησε και για την ψυχοθεραπεία και είπε χαρακτηριστικά. «Κάνω ψυχοθεραπεία εδώ και πέντε χρόνια. Οι λόγοι που ξεκίνησα ψυχοθεραπεία ήταν πολλοί, ο σημαντικότερος όμως είχε να κάνει με την παιδική μου ηλικία. Βλέπω τρομερή εξέλιξη σε εμένα και στον τρόπο που σκέφτομαι και στον τρόπο που διαχειρίζομαι τις καταστάσεις».

