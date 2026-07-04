Καλοκαιρινό «μπαρούτι»: 4 ζώδια σήμερα 4/7 βιώνουν ανατροπές

Ετοιμαζόμαστε για ένα εικοσιτετράωρο γεμάτο αδρεναλίνη, ανατροπές και ένταση. Οι αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 δείχνουν ότι η μέρα μας κάθε άλλο παρά ήσυχη θα είναι.

Αν αισθάνεσαι ήδη μια διάχυτη νευρικότητα και μια τάση για σπασμωδικές κινήσεις έχεις απόλυτο δίκιο. Διανύουμε ένα από τα πιο «εύφλεκτα» Σαββατοκύριακα της σεζόν. Η αιτία; Η εκρηκτική σύνοδος του Άρη με τον Ουρανό στο επικοινωνιακό ζώδιο των Διδύμων, η οποία περιπλέκεται ακόμα περισσότερο από τη δυσαρμονική όψη της Σελήνης από τους Ιχθύες.

Το Αστρολογικό Σκηνικό: Ανατροπές Εξπρές και Καταιγισμός Ειδήσεων

Όταν ο Άρης συναντά τον Ουρανό, το μόνο σίγουρο είναι το απρόοπτο. Μιλάμε για την όψη των αιφνιδιασμών, των ριζικών αλλαγών της τελευταίας στιγμής και των αυθόρμητων αποφάσεων.

Τι να περιμένουμε: Η μέρα χαρακτηρίζεται από απρόοπτα γεγονότα που αποσυντονίζουν! Το πρόγραμμά μας μπορεί να αλλάξει μέσα σε ένα λεπτό, κουβέντες που κρατούσαμε μέσα μας θα βγουν αυθόρμητα στην επιφάνεια και θα αποκαλυφθούν αλήθειες, ενώ οι ειδήσεις, οι πληροφορίες αλλά και οι καβγάδες θα «σκάνε» σαν … «δυναμιτάκια»! Καθώς αυτή η σύνοδος σχηματίζεται σε ζώδιο του αέρα πατάει τα «γκάζια» στην επικοινωνία και στις μετακινήσεις μας. Τα τηλέφωνά μας δεν θα σταματήσουν να χτυπούν, τα emails και τα μηνύματα θα μας έρχονται βροχή και οι πληροφορίες θα ανανεώνονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Η παγίδα της ημέρας: Η Σελήνη στους Ιχθύες ρίχνει λάδι στη φωτιά, φέρνοντάς μας αντιμέτωπους με ακραία συναισθηματικά ξεσπάσματα, υπερβολές και παρορμητισμό. Το αντίδοτο; Φρένο πριν την αντίδραση , σκεφτόμαστε ώριμα πριν απαντήσουμε ή δράσουμε και είμαστε πιο προσεχτικοί στις μετακινήσεις μας.

Τα Ζώδια που βρίσκονται στο «Μάτι του Κυκλώνα»: Δίδυμοι21 – 25 Μαΐου , Παρθένοι 24 – 28 Αυγούστου , Τοξότες 23 – 27 Νοεμβρίου , Ιχθύες19 – 23 Φεβρουαρίου

Τι σημαίνει αυτό για εσάς: Ένα ξαφνικό νέο, μια αναπάντεχη συνάντηση, μια τροποποίηση στα πλάνα σας ή μια δική σας ακαριαία αλλαγή γνώμης μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην καθημερινότητά σας σήμερα.

Διάβασε αναλυτικά τις προβλέψεις, τόσο για το ζώδιο όσο και για τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Ένα τηλεφώνημα αλλάζει το πρόγραμμα

Η σύνοδος Άρη – Ουρανού στους Διδύμους κάνει αυτό το Σάββατο για σένα Κριέ μου να είναι μία ημέρα γεμάτη μετακινήσεις, επικοινωνίες και ξαφνικές ειδήσεις. Το κινητό σου δύσκολα θα σταματήσει να χτυπά και είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να αλλάξεις πρόγραμμα περισσότερες από μία φορές μέσα στη μέρα. Ένα μήνυμα, μία πρόταση ή μία πληροφορία μπορεί να σε αναγκάσει να δεις διαφορετικά μία κατάσταση που θεωρούσες δεδομένη. Η Σελήνη στους Ιχθύες όμως αυξάνει την εσωτερική ένταση και μπορεί να σε κάνει να αντιδράσεις βιαστικά χωρίς να έχεις όλα τα στοιχεία μπροστά σου. Πρόσεξε ιδιαίτερα τις μετακινήσεις, τα νεύρα στην οδήγηση αλλά και τις κουβέντες που λες πάνω στον εκνευρισμό σου. Κάποιες πληροφορίες σήμερα θα σε εκνευρίσουν, να ξέρεις όμως θα είναι αληθινές.

AstroTip: Πριν απαντήσεις σε ένα μήνυμα που σε εκνευρίζει, μέτρα μέχρι το δέκα. Αν χρειαστεί και μέχρι το είκοσι.

Ταύρος – Τα οικονομικά σε βάζουν σε σκέψεις

Αυτό το Σάββατο Ταύρε μου μπορεί να φέρει μία ξαφνική εξέλιξη σε οικονομικά ζητήματα. Ένα έξοδο που δεν είχες υπολογίσει, μία αλλαγή σε συμφωνία ή μία νέα πρόταση μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της ημέρας. Η σύνοδος Άρη – Ουρανού ενεργοποιεί τον τομέα των οικονομικών σου και σε ωθεί να κινηθείς γρήγορα, όμως η βιασύνη δεν θα είναι ο καλύτερος σύμβουλος. Παράλληλα, φίλοι ή πρόσωπα του κοινωνικού σου κύκλου μπορεί να σε παρασύρουν σε υπερβολές ή σε περιττά έξοδα. Καλό είναι να αποφύγεις αγορές της στιγμής ή αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά στον ενθουσιασμό.

AstroTip: Αν κάτι φαίνεται υπερβολικά καλό για να είναι αληθινό, πιθανότατα χρειάζεται δεύτερη ανάγνωση.

Δίδυμοι – Εσύ βρίσκεσαι στο επίκεντρο

Αν είσαι Δίδυμος και ειδικά έχεις γεννηθεί από 21 έως 25 Μαΐου, η ημέρα είναι πραγματικά εκρηκτική. Η σύνοδος Άρη και Ουρανού πραγματοποιείται στο δικό σου ζώδιο και μπορεί να φέρει ξαφνικές αποφάσεις, απρόσμενες εξελίξεις, αλλαγές σχεδίων και έντονη ανάγκη για ελευθερία. Δεν αποκλείεται να αποφασίσεις μέσα σε λίγα λεπτά κάτι που μέχρι χθες συζητούσες επί εβδομάδες. Πρόσεξε όμως τις βιαστικές αντιδράσεις , τα ξεσπάσματα αλλά και τις μετακινήσεις σου! Η Σελήνη στους Ιχθύες αυξάνει την πίεση σε επαγγελματικά ζητήματα και μπορεί να σε οδηγήσει σε σύγκρουση με άτομα κύρους ή ανωτέρους.

AstroTip: Η επανάσταση είναι χρήσιμη όταν έχει στόχο. Όχι όταν γίνεται από νεύρα.

Καρκίνος – Το παρασκήνιο δουλεύει υπερωρίες

Έντονο παρασκήνιο έχει αυτό το Σάββατο Καρκίνε μου για σένα, αυτό όμως δεν θα φαίνεται με την πρώτη ματιά. Μπορεί να μάθεις μία πληροφορία που μέχρι τώρα σου έκρυβαν ή να αντιληφθείς τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από μία κατάσταση που σε απασχολεί. Η σύνοδος Άρη – Ουρανού φέρνει αποκαλύψεις και ξαφνικές συνειδητοποιήσεις που σε βοηθούν να καταλάβεις καλύτερα πρόσωπα και γεγονότα. Παράλληλα, η Σελήνη στους Ιχθύες σε κάνει πιο ευαίσθητο συναισθηματικά και πιο επιρρεπή σε υπερβολικές ανησυχίες. Μην αφήσεις το μυαλό σου να δημιουργεί σενάρια που δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

AstroTip: Άκουσε το ένστικτό σου, αλλά φρόντισε να διασταυρώνεις και τα γεγονότα.

Λέων – Οι φίλοι φέρνουν εκπλήξεις

Το Σάββατο αυτό δεν προβλέπεται καθόλου βαρετό για εσένα. Η σύνοδος Άρη – Ουρανού ενεργοποιεί τον κοινωνικό σου κύκλο και μπορεί να φέρει ξαφνικές προσκλήσεις, αλλαγές σχεδίων, νέες γνωριμίες ή ακόμη και μία είδηση που αφορά ένα μελλοντικό σου σχέδιο. Ένας φίλος μπορεί να σε εκπλήξει είτε θετικά είτε... με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Η ημέρα είναι ιδανική για να βγεις από τη ρουτίνα, αρκεί να μην παρασυρθείς σε υπερβολές. Η Σελήνη στους Ιχθύες αυξάνει τη συναισθηματική ένταση και μπορεί να σε κάνει πιο καχύποπτο ή υπερβολικό σε οικονομικές υποθέσεις.

AstroTip: Άφησε χώρο για το απρόβλεπτο. Οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες συνήθως ξεκινούν χωρίς πρόγραμμα.

Παρθένος – Το απρόοπτο έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις

Αγαπητέ μου Παρθένε, είσαι από τους πρωταγωνιστές αυτού του εκρηκτικού Σαββάτου. Η σύνοδος Άρη – Ουρανού στους Διδύμους επηρεάζει άμεσα τον τομέα της καριέρας και της δημόσιας εικόνας σου, φέρνοντας ξαφνικές αλλαγές προγράμματος, ανατροπές σε επαγγελματικές υποθέσεις ή μία είδηση που μπορεί να σε βγάλει εντελώς από τον αρχικό σχεδιασμό σου. Δεν αποκλείεται να χρειαστεί να πάρεις γρήγορες αποφάσεις ή να διαχειριστείς μία κατάσταση που εξελίσσεται διαφορετικά από ό,τι περίμενες. Η Σελήνη στους Ιχθύες απέναντί σου αυξάνει τη συναισθηματική φόρτιση στις σχέσεις και μπορεί να σε κάνει πιο ευαίσθητο απέναντι σε συμπεριφορές τρίτων. Πιο έντονη επιρροή από τα αστρολογικά δρώμενα βιώνεις εσύ που έχεις γεννηθεί από 24 έως 28 Αυγούστου

AstroTip: Δεν μπορείς να ελέγξεις τα πάντα, μπορείς όμως να ελέγξεις την αντίδρασή σου.

Ζυγός – Μία αλλαγή σχεδίων μπορεί να αποδειχθεί ευλογία

Για σένα Ζυγέ μου τα άστρα της ημέρας σε βγάζουν από τη ρουτίνα και σε παρακινούν να λειτουργήσεις πιο ευέλικτα ή ακόμα και να τολμήσεις στο νέο, στο διαφορετικό ή ακόμα και στην περιπέτεια. Η σύνοδος Άρη – Ουρανού στους Διδύμους ενεργοποιεί ζητήματα ταξιδιών, μετακινήσεων, σπουδών ή σχεδίων που αφορούν το μέλλον σου. Ένα πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει ξαφνικά ή να προκύψει μία πρόταση της τελευταίας στιγμής που θα σε ενθουσιάσει. Η Σελήνη στους Ιχθύες, ωστόσο, δείχνει ότι η κούραση ή η υπερφόρτωση υποχρεώσεων μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή σου περισσότερο από όσο νομίζεις. Πρόσεξε τις βιαστικές υποσχέσεις και μην φορτωθείς ευθύνες που δεν σου αναλογούν.

AstroTip: Αν η ζωή αλλάξει τα σχέδιά σου σήμερα, ίσως ξέρει κάτι που εσύ δεν γνωρίζεις ακόμα.

Σκορπιός – Μία αποκάλυψη αλλάζει τα δεδομένα

Φίλε μου Σκορπιέ, το σημερινό Σάββατο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποκαλυπτικό. Η σύνοδος Άρη – Ουρανού ενεργοποιεί οικονομικά θέματα, συμφωνίες, κοινά περιουσιακά ή βαθύτερες συναισθηματικές δεσμεύσεις. Μία πληροφορία που φτάνει στα αυτιά σου μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από μία κατάσταση που σε απασχολεί. Η Σελήνη στους Ιχθύες ενισχύει την ανάγκη σου για έρωτα, διασκέδαση και συναισθηματική έκφραση, όμως παράλληλα αυξάνει και τις υπερβολές. Πρόσεξε να μην δραματοποιήσεις καταστάσεις που χρειάζονται ψυχραιμία.

AstroTip: Σήμερα η αλήθεια μπορεί να είναι απρόσμενη, αλλά θα σε απελευθερώσει.

Τοξότης – Οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο

Αγαπητέ μου Τοξότη, σήμερα βρίσκεσαι στο «μάτι του κυκλώνα» των άστρων. Η σύνοδος Άρη – Ουρανού απέναντί σου φέρνει ανατροπές σε σχέσεις, συνεργασίες και προσωπικές επαφές. Ένα πρόσωπο μπορεί να αλλάξει ξαφνικά στάση, να γίνει μία απρόσμενη συζήτηση ή να προκύψει μία εξέλιξη που δεν είχες υπολογίσει.Το σημαντικό είναι να αποφύγεις τις παρορμητικές αντιδράσεις. Η Σελήνη στους Ιχθύες δείχνει ότι συναισθηματικά φορτίζεσαι εύκολα και μπορεί να πεις πράγματα που αργότερα θα ήθελες να είχες διατυπώσει διαφορετικά. Η ημέρα θέλει ευελιξία και ανοιχτό μυαλό ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί από 23 έως 27 Νοεμβρίου,

AstroTip: Δεν είναι ανάγκη να κερδίσεις κάθε διαφωνία. Μερικές φορές αρκεί να καταλάβεις τι πραγματικά συμβαίνει.

Αιγόκερως – Εκεί που λες «θα περάσω ήσυχα», έρχεται η ανατροπή

Φίλε μου Αιγόκερε, το Σάββατο αυτό δεν έχει καμία διάθεση να κινηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμά σου. Η σύνοδος Άρη – Ουρανού στους Διδύμους φέρνει ξαφνικές αλλαγές στην καθημερινότητα, έκτακτες υποχρεώσεις, απρόοπτες μετακινήσεις ή κάποιες εξελίξεις που θα σε αγχώσουν. Το πρόβλημα δεν θα είναι το γεγονός αυτό καθαυτό, αλλά η ανάγκη σου να έχεις τον έλεγχο κάθε λεπτομέρειας.Η Σελήνη στους Ιχθύες αυξάνει τη νευρικότητα στις επικοινωνίες και μπορεί να δημιουργήσει μικρές παρεξηγήσεις με συγγενείς, φίλους ή γείτονες. Πρόσεξε ιδιαίτερα τις βιαστικές απαντήσεις και τις στιγμές εκνευρισμού.

AstroTip: Όταν αλλάζει το πρόγραμμα, μην χάνεις την ψυχραιμία σου. Η ευελιξία θα είναι το μεγάλο σου όπλο σήμερα.

Υδροχόος – Ένας κεραυνός εν αιθρία στα αισθηματικά

Υδροχόε μου, η σημερινή ημέρα έχει έντονο ηλεκτρισμό και δεν αποκλείεται να σου επιφυλάσσει μία έκπληξη που θα σε βγάλει από τη συνηθισμένη σου πορεία. Η σύνοδος Άρη – Ουρανού ενεργοποιεί τον τομέα του έρωτα, της δημιουργικότητας και της προσωπικής έκφρασης. Ένα φλερτ μπορεί να ξεκινήσει ξαφνικά, μία γνωριμία να σε ενθουσιάσει ή ένα πρόσωπο να συμπεριφερθεί με τρόπο που δεν περίμενες. Από την άλλη πλευρά, η ίδια επιρροή μπορεί να φέρει και απότομες αντιδράσεις, ιδιαίτερα αν νιώσεις ότι κάποιος περιορίζει την ελευθερία σου. Η Σελήνη στους Ιχθύες σε κάνει πιο παρορμητικό στις αγορές και στα έξοδα.

AstroTip: Απόλαυσε την έκπληξη της ημέρας, αλλά μην παίρνεις οριστικές αποφάσεις πάνω στον ενθουσιασμό της στιγμής.

Ιχθύες – Εσύ βρίσκεσαι στο επίκεντρο των εξελίξεων

Αγαπητέ μου Ιχθύ, είσαι από τους εκπροσώπους του ζωδιακού που δέχονται την πιο έντονη επιρροή αυτού του Σαββατοκύριακου. Η Σελήνη στο ζώδιό σου σχηματίζει δύσκολες όψεις με τη σύνοδο Άρη – Ουρανού από τους Διδύμους και φέρνει συναισθηματική φόρτιση, νευρικότητα αλλά και απρόβλεπτες εξελίξεις σε οικογενειακά ή προσωπικά ζητήματα. Μπορεί να αλλάξουν ξαφνικά τα σχέδιά σου, να χρειαστεί να διαχειριστείς μία είδηση ή να νιώσεις ότι οι γύρω σου λειτουργούν πιο εκρηκτικά από όσο αντέχεις. Το μυστικό της ημέρας είναι να μη λειτουργήσεις βιαστικά. Όσο περισσότερο προσπαθείς να επιβάλεις λύσεις, τόσο πιο εύκολα θα δημιουργούνται νέες ανατροπές. Μεγαλύτερη προσοχή στις εντάσεις εσύ που έχεις γεννηθεί από 19 έως 23 Φεβρουαρίου,

AstroTip: Πάρε βαθιά ανάσα πριν αντιδράσεις. Σήμερα η ψυχραιμία αξίζει περισσότερο από την ταχύτητα.