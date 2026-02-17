Καλομοίρα: «Στα παιδικά μου χρόνια υπήρχε αγάπη αλλά και πόνος... η μάνα μου είχε κατάθλιψη»

Την Καλομοίρα είχε καλεσμένη ο Παντελής Τουτουντζής στην διαδικτυακή εκπομπή «Fashion Snap» και μίλησαν για όλα, κάνοντας αποκαλύψεις που πρώτη φορά ακούσαμε.

Η τραγουδίστρια μιλώντας για τα παιδικά της χρόνια εξομολογήθηκε: «Όταν σκέφτομαι τα παιδικά μου τα χρόνια λίγο στεναχωριέμαι γιατί δεν ήταν τόσο χαρούμενα, δεν υπήρχε πάντα ειρήνη στο σπίτι. Στα παιδικά μου χρόνια υπήρχε πολλή αγάπη στο σπίτι μας, αλλά υπήρχε και πολύς πόνος. Μεγάλωσα και δεν ένιωθα ασφαλής. Και τώρα που έχω παιδιά, κάνω ψυχοθεραπεία και καταλαβαίνω ότι δεν ήταν τόσο νορμάλ αυτό που είχα. Η μάνα μου είχε κατάθλιψη... είναι πολύ καλή η μαμά και τη θαυμάζω και έχω σεβασμό στους γονείς μου».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Καλομοίρα μίλησε και για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει. «Έφερα στη ζωή τα δίδυμα το 2012, ενώ η κόρη μου γεννήθηκε το 2016. Στην αρχή που έπρεπε να επικεντρωθώ στην οικογένειά μου, είχα κατάθλιψη. Κι όταν ήμουν έγκυος, είχα κατάθλιψη. Έκλαιγα γιατί έλεγα ότι δε θα κάνω στη ζωή μου αυτό που νόμιζα και θα πάρω άλλο δρόμο. Λατρεύω τα παιδιά μου και γι’ αυτό νιώθω άνετα να το πω.

Γέννησα και ήμουν καταβεβλημένη, επειδή είχα και δίδυμα ήταν δύσκολα. Για τρία χρόνια δυσκολεύτηκα και δεν «έδεσα» με τα παιδιά αμέσως. Μου πήρε λίγο καιρό, γιατί και τα παιδιά ήταν πρόωρα. Τότε αναρωτιόμουν γιατί δεν «έδεσα» με τα παιδιά. Χρειάζεσαι τον χρόνο σου. Περίπου για τρία χρόνια, έκλαιγα στην τουαλέτα μόνη μου. Με τα αγόρια μου βγήκε λίγο η μάνα μου. Μετά από μία ηλικία, έγινα η μαμά που ήθελα. Τώρα που μεγαλώνω, απολαμβάνω πιο πολύ την ηλικία που είναι τα παιδιά μου. Μιλάμε με τα αγόρια και με την κόρη μου»