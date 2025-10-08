Καλομοίρα: «Όταν ήμουν έγκυος, πέρασα κατάθλιψη - Ήξερα ότι δεν θα έχω ποτέ ξανά αυτό που είχα»

Η Καλομοίρα ήταν καλεσμένη στο «Στούντιο 4» και αποκάλυψε την κατάθλιψη που πέρασε την περίοδο της εγκυμοσύνης της και πως πρέπει να λέμε αλήθεια στα κορίτσια πριν αποφασίσουν να κάνουν αυτό το σημαντικό βήμα που θα αλλάξει για πάντα τη ζωή τους. «Όταν ήμουν έγκυος, πέρασα κατάθλιψη.

Δεν μπορούσα να βρω γιατί, αλλά νομίζω ότι κατά βάθος ήξερα ότι δεν θα έχω ποτέ ξανά αυτό που είχα γιατί διάλεξα την οικογένεια. Ότι άφηνα δηλαδή την παλιά μου ζωή. Νομίζω πως λένε λίγο ψέματα στις γυναίκες ότι μπορούν να τα έχουν όλα. Δεν είναι όλο αυτό αλήθεια!

«Χάνεις λίγο την καριέρα σου»

Δεν είσαι ξανά ο ίδιος άνθρωπος, εγώ όμως νόμιζα ότι το μπορείς. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια για να παίρνουν τις αποφάσεις τους με βάση την αλήθεια. Ότι δηλαδή, αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα. Αυτό συμβαίνει όσο καλή και να είσαι. Ακόμα και η μόνη που ξέρω, που όντως τα συνδυάζει, έχει πέντε ανθρώπους στο σπίτι που τη βοηθούν και έχει τέσσερα παιδιά. Είναι τέλειο και αυτό, αν μπορείς να το έχεις, απλά δεν μου αρέσει που δεν λένε την αλήθεια.

«Νιώθω πολύ πιεσμένη»

Νομίζω ότι κατά βάθος σε αυτό οφειλόταν η κατάθλιψη. Γιατί πήγαινα στον γιατρό και του έλεγα πως είμαι πολύ χαρούμενη, που έχω τα παιδιά μου, αλλά νιώθω πολύ πιεσμένη. Μετά από χρόνια κατάλαβα ότι μάλλον είναι αυτό, αλλά δεν μετανιώνω, απλώς λες αντίο σε κάτι».