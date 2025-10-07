Καλομοίρα: Γιορτάζουν 15 χρόνια γάμου και ήρθαν για τον δεύτερο μήνας του μέλιτος

Η Καλομοίρα και ο σύζυγός της Γιώργος Μπούσαλης έφτασαν στην Ελλάδα το πρωί της 7ης Οκτωβρίου και θα παραμείνουν στη χώρα μας για μερικές ημέρες. Το ζευγάρι συμπληρώνει 15 χρόνια γάμου και αυτό το ταξίδι είναι κάπως σαν μήνας του μέλιτος γι’ αυτούς! Η κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» τους πέτυχε στο αεροδρόμιο και μίλησαν για τη σχέση τους.

«Εγώ είμαι το δώρο του»

«Ήρθαμε για δουλειές αλλά δεν θα κάτσουμε πολλές ημέρες. Έχω τα παιδιά και δεν μπορώ να φεύγω από το σπίτι. Χαίρομαι όμως γιατί γιορτάζουμε 15 χρόνια γάμου, οπότε είναι σαν μήνας του μέλιτος. Δεν πήρα στον σύζυγό μου κάποιο δώρο, εγώ είμαι το δώρο για εκείνον. Του μαγειρεύω, του καθαρίζω, μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Δεν το πιστεύω πώς μεγάλωσαν τα παιδιά μας. Τέλειωσαν και το δημοτικό. Στο ύψος περνάνε την πεθερά μου!

«Να γεράσουμε μαζί»

Η Καλομοίρα αποκάλυψε και το μυστικό, αν όχι του τέλειου γάμου, το μυστικό για να κρατήσει τόσα χρόνια ένας γάμος! «Ο Γιώργος υποχωρεί στους τσακωμούς μας. Είναι από την Σπάρτη ο άνθρωπος, έχει το ελληνικό αίμα. Εγώ κάνω 10 χρόνια για να υποχωρήσω!», ενώ ο Γιώργος πρόσθεσε: «Συνέχεια της λέω ότι έχει δίκιο, συνέχεια της λέω, άσε θα τα πούμε αύριο. Ποτέ δεν έχω χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι».

Η συζήτηση συνεχίστηκε σε εύθυμο τόνο με την Καλομοίρα να εκφράζει την αγάπη της για τον άντρα της: «Νιώθω πολύ ευγνώμων και λέω πάντα ευχαριστώ στον Θεό που έχω τον Γιώργο δίπλα μου. Είναι ένας άνθρωπος που μεγαλώνουμε μία οικογένεια μαζί και υπάρχει σεβασμός και αγάπη και την ευχή να γεράσουμε μαζί και οι δυο μας».