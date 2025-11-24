«Καμπανάκι» γιατρών για την χρήση των αντιβιοτικών ακόμα και στα νοσοκομεία

Η υπερκατανάλωση αντιβιοτικών που οδηγεί σε πολυανθεκτικά μικρόβια καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για οργανωμένες δράσεις εκπαίδευσης και παρέμβασης. Η Ελλάδα παραμένει από τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά μικροβιακής αντοχής στην Ευρώπη. Η εκπαίδευση των νοσοκομειακών ιατρών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της αντοχής και την ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών.

Σε αυτή τη κρίσιμη συγκυρία, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προχωρά στη διοργάνωση μιας ολοκληρωμένης σειράς μεταπτυχιακών σεμιναρίων με θέμα: «Η επείγουσα ανάγκη για ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στο νοσοκομειακό περιβάλλον», με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας, υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Σεμινάρια για τους γιατρούς

Τα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης, από τον Νοέμβριο 2025 έως το καλοκαίρι 2026, περιλαμβάνουν διαλέξεις, συζητήσεις περιστατικών, εργαστήρια σε μικρές ομάδες, χρήση τοπικών αντιβιογραμμάτων, προσομοιώσεις και εργαλεία αντιβιοτικής επιτήρησης. Έχουν αξιοποιηθεί τα νέα τεχνικά εργαλεία προκειμένου να είναι διαδραστικά με ενεργή συμμετοχή των ιατρών μέσω εφαρμογής στο κινητό. Στοχεύουν στην πρακτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ιατρών, με έμφαση στην αντιμικροβιακή επιτήρηση, τη σωστή επιλογή θεραπείας και την εφαρμογή τεκμηριωμένων κλινικών πρωτοκόλλων.

Κάθε σεμινάριο θα καλύπτει μια ιατρική ειδικότητα: Παθολογία (21-11-2025), Αιματολογία/Ογκολογία (12-12-2025) Εντατικολογία (9-1-2026), Χειρουργική(20-2-2026) ενώ αντιστοιχεί σε 8 πιστωτικές μονάδες CPD, σύμφωνα με την επίσημη αίτηση πιστοποίησης.

Το πρώτο σεμινάριο που απευθυνόταν στον νοσοκομειακό παθολόγο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, την Παρασκευή 21-11-2025, στα γραφεία του ΙΣΑ. Η συμμετοχή των νοσοκομειακών ιατρών ήταν ιδιαίτερα υψηλή, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για οργανωμένη εκπαίδευση στη μικροβιακή αντοχή, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα δημόσιας υγείας στην Ελλάδα.

«Η μικροβιακή αντοχή αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία και απαιτεί συστηματική, τεκμηριωμένη και συλλογική αντιμετώπιση. Η Ελλάδα από το 2011 βρίσκεται, μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, στην κορυφή της λίστας κατανάλωσης των αντιβιοτικών, με το επικίνδυνο ποσοστό του 75% στους ενήλικες, αλλά και στα παιδιά και τους εφήβους κάτω των 18 ετών», ανέφερε κατά τον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.

Αρνητικό ρεκόρ για την μικροβιακή αντοχή των Ελλήνων

Πρόσθεσε ότι «οι Έλληνες πληρώνουν αυτό το ρεκόρ με την κατακόρυφη ανάπτυξη της Μικροβιακής Αντοχής που «αχρηστεύει» τα αντιβιοτικά, τις κατεστραμμένες μικροβιακές χλωρίδες, τις παρενέργειες σε ζωτικά όργανα και ιδιαίτερα τις αλλεργικές αντιδράσεις και βέβαια με το θάνατο από λοιμώξεις που προκαλούν τα πολυανθεκτικά μικρόβια (πρωτιά στην Ευρώπη με 2000 θανάτους το 2020)». Ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε επίσης στις δράσεις του ΙΣΑ με στόχο την ενίσχυση της γνώσης και της εγρήγορσης απέναντι στο πρόβλημα.

Από την πλευρά της η Ελένη Γιαμαρέλλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας, Επίτιμη Πρόεδρος, Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας τόνισε τα εξής: «Η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των χωρών της Ευρώπης με τα υψηλότερα ποσοστά μικροβιακής αντοχής, ιδίως σε πολυανθεκτικά (MDR) και πανανθεκτικά (PDR) Gram-αρνητικά βακτήρια. Η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών σε νοσοκομειακό και κοινοτικό επίπεδο έχει συμβάλει καθοριστικά στην επιδείνωση του προβλήματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για τον κίνδυνο εξάπλωσης σε πανδημικού τύπου φαινόμενο, ενώ το ECDC τοποθετεί την Ελλάδα ως χώρα υψηλής προτεραιότητας για παρέμβαση. Οι νοσοκομειακοί ιατροί λαμβάνουν σύνθετες κλινικές αποφάσεις για εμπειρική θεραπεία, απο-κλιμάκωση, διάρκεια αγωγής και χρήση νεότερων αντιβιοτικών. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για δομημένη εκπαίδευση στην αντιμικροβιακή επιτήρηση (AMS), τον έλεγχο λοιμώξεων και την ορθολογική χρήση αντιβιοτικών προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των ασθενών και να περιοριστεί η εξάπλωση της αντοχής».