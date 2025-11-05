Κοινό αντιβιοτικό μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο σχιζοφρένειας, σύμφωνα με μελέτη

Ένα κοινό αντιβιοτικό, που όλοι μπορεί να έχουμε στο ντουλάπι μας, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης σχιζοφρένειας σε ορισμένους νέους, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Οι έφηβοι που υποβάλλονταν σε θεραπεία ψυχικής υγείας και στους οποίους συνταγογραφήθηκε το αντιβιοτικό δοξυκυκλίνη είχαν 30% έως 35% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν σχιζοφρένεια στην ενήλικη ζωή σε σύγκριση με τους εφήβους που έλαβαν άλλα αντιβιοτικά, σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο American Journal of Psychiatry.

Η ερευνητική ομάδα περιέγραψε τα αποτελέσματα ως «πρώιμα, αλλά συναρπαστικά».

Η σχιζοφρένεια επηρεάζει περίπου 23 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Προκαλεί ψύχωση που χαρακτηρίζεται από παραληρητικές πεποιθήσεις, ψευδαισθήσεις, αποδιοργανωμένη σκέψη και άλλα γνωστικά προβλήματα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν αναπηρία.

Η ψυχική διαταραχή εμφανίζεται συνήθως στην πρώιμη ενήλικη ζωή και, ενώ μπορεί να αντιμετωπιστεί με φαρμακευτική αγωγή, δεν υπάρχει θεραπεία.



Πώς η δοξυκυκλίνη επηρεάζει τον εγκέφαλο

Η μελέτη περιελάμβανε περισσότερους από 56.000 εφήβους στη Φινλανδία, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 16.000 στους οποίους συνταγογραφήθηκε δοξυκυκλίνη, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως για τη θεραπεία λοιμώξεων και ακμής.



Δεν ήταν τυχαιοποιημένη δοκιμή, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποδείξει ότι η δοξυκυκλίνη στην πραγματικότητα προλαμβάνει τη σχιζοφρένεια.



Ωστόσο, οι ερευνητές πιστεύουν ότι το φάρμακο μπορεί να βοηθήσει μειώνοντας τη φλεγμονή στον εγκέφαλο και επηρεάζοντας το συναπτικό κλάδεμα, δηλαδή όταν ο εγκέφαλος αφαιρεί νευρώνες και συνάψεις που δεν χρειάζεται. Το μη φυσιολογικό συναπτικό κλάδεμα έχει συνδεθεί με τη σχιζοφρένεια.



Τα ευρήματα αποτελούν «σημαντικό μήνυμα για περαιτέρω διερεύνηση της προστατευτικής δράσης της δοξυκυκλίνης και άλλων αντιφλεγμονωδών θεραπειών σε εφήβους ψυχιατρικούς ασθενείς», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ian Kelleher, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής παιδοψυχιατρικής και εφηβικής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε «να μειώσει ενδεχομένως τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής ψυχικής ασθένειας στην ενήλικη ζωή».

Νωρίς για συμπεράσματα

Ωστόσο, ανεξάρτητοι ειδικοί προειδοποίησαν κατά της εξαγωγής συγκεκριμένων συμπερασμάτων από τη μελέτη, λέγοντας ότι θα χρειαστεί περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε σχέση μεταξύ δοξυκυκλίνης και σχιζοφρένειας, όπως επισημαίνει το Euronews.

Ο Dominic Oliver, ερευνητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, σημείωσε ότι «πολλές άλλες θεραπείες έχουν δείξει πρώιμα αποτελέσματα και τελικά έχουν αποδειχθεί μη αποτελεσματικές σε δοκιμές μεγάλης κλίμακας».



Στο μεταξύ, η Δρ. Katharina Schmack, ερευνήτρια ψύχωσης στο Ινστιτούτο Francis Crick στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι ενώ τα ευρήματα της μελέτης ήταν στατιστικά σημαντικά, «οι απόλυτοι αριθμοί είναι μέτριοι» όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου σχιζοφρένειας.



Δεκαπέντε χρόνια μετά τη θεραπεία με δοξυκυκλίνη, «αντί για περίπου πέντε στους 100 ανθρώπους, τώρα περίπου δύο έως τρεις στους 100 θα ανέπτυσσαν σχιζοφρένεια», είπε.



Η Schmack, που δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι τα ευρήματα θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως βάση για περισσότερη έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη του εγκεφάλου, τη φλεγμονή και άλλες βιολογικές διεργασίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον κίνδυνο σχιζοφρένειας.



«Η αποκάλυψη κλινικών συσχετίσεων σε μελέτες όπως αυτή είναι σημαντική επειδή μπορεί να κατευθύνει περαιτέρω βιολογικές έρευνες», είπε.