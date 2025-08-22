«Κάμπινγκ»: Στον… «Άλλο Κόσμο» που θα πας

Η νέα τηλεοπτική σεζόν φέρνει -επιτέλους- κωμικές ανάσες στα κανάλια που μετά αρκετό δράμα και σειρές εποχές κατάλαβαν πως το κοινό θέλει να γελάσει και λίγο. Κάπως έτσι λοιπόν καταφθάνει και στο MEGA η νέα μαύρη κωμωδία «Κάμπινγκ» που μάς έρχεται από την Κύπρο και μιλά για τη φυγή και την αναζήτηση μιας άλλης ζωής!

Αλλόκοτοι άνθρωποι

Ένας καταπιεσμένος πρώην λογιστής μετακομίζει στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος» μαζί με τα παιδιά του και μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα! Εκεί συναντά τον υπεύθυνο της εγκατάστασης, έναν πολύ περίεργο και μυστήριο τύπο ο οποίος ορίζει τους περισσότερους από τους κανόνες της. Το κάμπινγκ δεν είναι απλώς ένας τόπος διαμονής, αλλά μια φιλοσοφία ζωής, όπου συνυπάρχουν άνθρωποι με περίπλοκα μυστικά και αλλόκοτες φιλίες.

Τα πράγματα μοιάζουν πολύ ήσυχα εκεί πέρα και ο λογιστής πιστεύει πως τη γλίτωσε. Γρήγορα όμως ένας - ένας θα αρχίσουν να τον παίρνουν χαμπάρι, όχι δηλαδή πως και οι άλλοι ένοικοι είναι τίποτα καλά παιδιά, να τα λέμε (γράφουμε) κι αυτά!

Μπελάδες στα αντίσκηνα

Όταν δε στο κάμπινγκ φτάνει η πρώην -και κατά πολύ μικρότερη ηλικιακά- γυναίκα του λογιστή, που έχει πολλά θεματάκια άλυτα, τα πράγματα για εκείνον γίνονται ακόμη χειρότερα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έρχεται και η αστυνομία για να κάνει ανακρίσεις επειδή κοντά στην περιοχή εξαφανίστηκε και ο συνάδελφος του λογιστή! Σε όλο αυτό το γαϊτανάκι της παρανομίας μπλέκονται άθελά τους και οι ιδιοκτήτες του μίνι μάρκετ του κάμπινγκ και ο Θεός βοηθός!

Η σειρά βασίζεται στο κυπριακό «Κάμπινγκ» που έγραψε ο Φώτης Γεωργίδης για τον ALPHA Κύπρου. Τον λογιστή και τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ θα ερμηνεύσουν ο Γιώργος Χρυσοστόμου και ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, ενώ το δικό τους άρωμα στη σειρά θα δώσουν η Βίκυ Σταυροπούλου και η Νάντια Κοντογεώργη.