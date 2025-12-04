Καραβοκύρη: «Αν νοσούσα ξανά από νευρική ανορεξία θα το δήλωνα - Δέχομαι μεγάλη πίεση για τα κιλά μου»

Δεν είναι λίγες οι φορές που η Δάφνη Καραβοκύρη έχει μιλήσει δημόσια για την μάχη που έδωσε στο παρελθόν με την νευρική ανορεξία, όμως σχόλια για την εικόνα της και τα κιλά της συνεχίζουν να της κάνουν μέχρι σήμερα. Μέσα από την εκπομπή Real View, η παρουσιάστρια τοποθετήθηκε λέγοντας:

«Εγώ που δεν είχα μιλήσει για κάτι που με είχε πλήξει, τοποθετήθηκα φέτος και από την εκπομπή. Ξέρεις γιατί; Δέχομαι μεγάλη πίεση για τα κιλά μου, μου κάνουν συνεχώς body shaming για το ότι έχασα βάρος και σβήνω καθημερινά τα μηνύματα που μου στέλνουν κάτω από τις φωτογραφίες. Ένιωσα λοιπόν την ανάγκη να απαντήσω» εξήγησε.



Και στην συνέχεια παραδέχθηκε: «Είναι αδυναμία και δύναμη ταυτόχρονα. Γιατί από τη στιγμή που έχω περάσει την ασθένεια της νευρικής ανορεξίας και έχω αποτελέσει παράδειγμα για άλλους να αντλήσουν δύναμη από εμένα για να ξεπεράσουν αυτό το σκοτάδι, την μπόχα, το μπουντρούμι, το να πιστεύει κάποιος ότι είμαι άρρωστη ξανά, είναι σαν να προδίδω αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθώ να βοηθήσω μιλώντας. Αν νοσούσα, θα το δήλωνα».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της μάλιστα μιλώντας για το ίδιο θέμα είχε αποκαλύψει: «Όταν έχασα τα κιλά που με οδήγησαν στο νοσοκομείο και τα πήρα ξανά, ήταν φυσιολογικό να τα πάρω γιατί τα 39 κιλά δεν ήταν υγιή για έναν ενήλικα, τα άλλα παιδιά στο σχολείο με απομάκρυναν επειδή είχα πάρει βάρος».