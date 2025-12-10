Καραβοκύρη για Μελιτά: Έχουμε εντελώς διαφορετικό ηθικό σύστημα αξιών - Ήταν άσχημη η συμπεριφορά της

Για την συνεργασία με την Τζένη Μελιτά στην εκπομπή «Κυψέλη» που παρουσιάστηκε στην ΕΡΤ την σεζόν 2021 - 2022 μίλησε η Δάφνη Καραβοκύρη που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό». Όπως είχε πει και στο παρελθόν η συνεργασία αυτή δεν ήταν καλή.

«Το είπα και το εννοώ. Είχαμε και έχουμε, εντελώς διαφορετικό ηθικό σύστημα αξιών. Θεωρώ ότι όταν σε μία εκπομπή ένας άνθρωπος έχει το lead, αν εσύ είσαι ο αρχισυντάκτης ή ο αρχηγός μας πες το μου: “Δαφνούλα, έχει το lead η τάδε, κάνε εσύ λίγο πιο πίσω, τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα”.

Τουλάχιστον να μου δώσεις την επιλογή να δω τι θα κάνω. Αν το ζυγίσω και πω ναι, εγώ θέλω να είμαι κομμάτι αυτής της εκπομπής, θα με εξελίξει γιατί θα αποτελέσει γέφυρα για το μέλλον μου, τουλάχιστον εις γνώση μου να το κάνω. Δεν μπορεί να με φέρεις προ τετελεσμένων.

Είναι πολύ άσχημο κι εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα και από πολλούς. Όταν είσαι στον αέρα, θες κι εσύ να έχεις τον ρόλο σου και τη θέση σου. Δεν μπορεί να είσαι κομοδίνο.

Ήταν άσχημη η συμπεριφορά της, ναι. Και το έχω πει και στην ίδια, γι’ αυτό μπορώ άνετα να το πω τώρα εδώ. Δεν θα ήθελα να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, θα ήθελα να ήταν η ίδια εδώ να γίνει μια κουβέντα, το θεωρώ πιο τίμιο» εξομολογήθηκε.