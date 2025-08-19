Καρκάς για Μπιμπίλα: «Ενοχλείς, υπερτερεί ωστόσο το ότι είσαι για λύπηση»

Ένα like που έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας στον Γιώργο Καρκά στο Instagram -στο οποίο είχε ξεχάσει να τον μπλοκάρει- στάθηκε ικανό να αναζωπυρώσει τη μεταξύ τους κόντρα! Αμέσως μετά τη συνέντευξη Μπιμπίλα στην Κατερίνα Καραβάτου, στην οποία μίλησε για το ότι θα προσέξει την εμπιστοσύνη που πρέπει να δείχνει πια στους ανθρώπους, ο Καρκάς ξέσπασε. Στη σκληρή του ανάρτηση στο Facebook, έγραψε χαρακτηριστικά: «ΕΝΟΧΛΕΙΣ (αλλά δεν υπερτερεί...). Η δίκη του Φιλιππίδη, αγαπητέ απόπατε των πάντων, δεν περιστρεφόταν γύρω σου, σε περίπτωση που δεν το έχεις καταλάβει ΑΚΟΜΑ: μια δίκη περιστρέφεται γύρω από τον εκάστοτε καταγγέλλοντα και γύρω από τον εκάστοτε κατηγορούμενο.

Το ότι ειπώθηκε, το τι ποιόν πραγματικά έχεις και ποιος ήταν ο πραγματικός σκοπός σου, με το να βγαίνεις στα κανάλια 4-5 φορές την εβδομάδα για δύο χρόνια μιλώντας για περιστατικά τα οποία δεν γνώριζες, όπως και πολλά άλλα, όλα αυτά ειπώθηκαν για να βοηθήσουν τον κατηγορούμενο, όχι για να πληγείς συναισθηματικά εσύ, όπως αυτοεξευτελιζόμενος είπες στο δικαστήριο μιλώντας ταυτόχρονα για σύμφωνα συμβίωσης και περιουσίες. Πολιτικά και κοινωνικά αναλφάβητε απόπατε!

«Άρρωστο μυαλό»

Έχεις κάθε δικαίωμα να ορίζει το άρρωστο, εμμονικό, ναρκισσιστικό και επικοινωνιακά και κοινωνικά χειριστικό μυαλό σου, έχεις κάθε δικαίωμα, λοιπόν, να ορίζει ως εμπιστοσύνη αυτό το άρρωστο μυαλό σου ό,τι θέλει και να πουλάς όποιο αφήγημα θέλεις στις συνεντεύξεις, στην κοινωνία, στον χώρο μας μέσα (όπως μαθαίνω όχι επειδή ρωτάω, αλλά επειδή μου λένε κλπ).

Έχεις το δικαίωμα να ορίζεις ως εμπιστοσύνη ό,τι πραγματικά θέλεις και να το παίζεις όσο θύμα θέλεις. Έχεις το δικαίωμα να θεωρείς ότι κάποιος προδίδει την εμπιστοσύνη σου όταν δεν σε αφήνει άλλο πια να ορίζεις την κοινωνική του υπόσταση ανάλογα με τα φαντασιακά σου σενάρια ή τους διακαείς σου πόθους (και ενώ σ’ τα έχει πει και εξηγήσει κατ' ιδίαν και με σεβασμό τόσα χρόνια τώρα και έχει απομακρυνθεί κατά καιρούς κιόλας), όταν δεν σε αφήνει να παίζεις και να εργαλειοποιείς την ανθρώπινη ελευθερία των άλλων και την κοινωνική τους υπόσταση για πολύ σοβαρά αδικήματα και για γεγονότα που ο ίδιος έβλεπε μπροστά του να συμβαίνουν με μπροστάρη εσένα, όταν δεν σε αφήνει να διαβάλλεις την οικογένειά του κοινωνικά και δημοσίως και άλλα πολλά…

«Αναρωτιέμαι γιατί κ@λοτριβεσαι;»

Εσύ όλα αυτά που δεν σε αφήνει ο άλλος πια να κάνεις έχεις κάθε δικαίωμα να το πουλήσεις ως θύμα και να μιλήσεις για προδοσία ή εμπιστοσύνη. Αυτή είναι η κατασκευή του εγκεφάλου σου και του άρρωστου μυαλού σου.

Ένα μόνο δεν καταλαβαίνω… Αφού πρέπει να προσέχεις την εμπιστοσύνη σου στους ανθρώπους, με σαφέστατο αστερίσκο στο πρόσωπό μου και ενώ σε έχω μπλοκάρει από το FB και γενικότερα από τη ζωή εδώ και ενάμιση τουλάχιστον χρόνο, για ποιον λόγο χθες βράδυ και πριν δώσεις αυτή τη συνέντευξη (την ακόμα μια), γιατί εχθές στις δύο τη νύχτα έπιασες και μου έκανες like στο Instagram (που μου διέφυγε να σε μπλοκάρω) στην περσινή πρωτοχρονιάτικη φωτογραφία μου;

Αναρωτιέμαι γιατί κ@λοτριβεσαι (που λέμε λίγο πιο λαϊκά) πάλι; Και πήγες την επόμενη μέρα, αφού είδες ότι δεν είχες κάποια αντίδραση πίσω, να μιλήσεις για εμπιστοσύνη; Ένα πράγμα μόνο… Φίλε! ΕΝΟΧΛΕΙΣ… Υπερτερεί ωστόσο το ότι είσαι για λύπηση».