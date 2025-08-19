Σπύρος Μπιμπίλας: «Η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη ήταν ορόσημο για μένα»

«Είμαι πολύ καλά, μετά από μια πιεστική περίοδο και έχω πάρει καλές αποφάσεις για το μέλλον μου. Βλέπω πιο καθαρά τα πράγματα, γιατί πραγματικά κάποια πράγματα του παρελθόντος τα άφησα πίσω μου ως κάτι σκοτεινό και κοιτάζω μπροστά προς το φως». Αυτά τα λόγια χρησιμοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας για να ξεκινήσει την κουβέντα του με την Κατερίνα Καραβάτου στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι παρέα».

«Πρέπει να προσέχω περισσότερο τον εαυτό μου»

Ο ηθοποιός δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στη δίκη Φιλιππίδη που του κόστισε ψυχικά και τον έφερε εκτός ορίων. «Η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη ήταν ορόσημο για μένα στη ζωή μου και τα όσα έζησα μού άλλαξαν πολλά πράγματα ως προς το πόση εμπιστοσύνη πρέπει να έχω στους ανθρώπους, ως προς το πόσο πρέπει να προσέχω περισσότερο τον εαυτό μου και όχι τόσο τους εαυτούς των άλλων ανθρώπων. Πλέον θέλω τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου που μού μένουν -που δεν ξέρουμε πόσα είναι- να τα περάσω πολύ ευχάριστα πια και όχι δυσάρεστα».

«Μίλησαν πολύ άσχημα για μένα»

Ο Μπιμπίλας που δέχτηκε πολλά πυρά όταν ξέσπασε το MeToo, αλλά και μετά αποκάλυψε τα μαθήματα που πήρε από όλη αυτή την εμπειρία. «Έδωσα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που δεν έπρεπε και αυτό ήταν μεγάλο μάθημα ζωής για μένα. Μάλιστα είχα αποφασίσει να κάνω αγωγές σε κάποιους που είπαν ψέματα στα δικαστήρια ή που μίλησαν πάρα πολύ άσχημα για μένα. Τελικά αποφάσισα ότι αν το έκανα, θα τους έδινα βήμα για να μιλάνε κι άλλο, ενώ τώρα τους διέγραψα και πάω μπροστά».