Σπύρος Μπιμπίλας: «Υπήρξαν άνθρωποι που με αντιμετώπισαν ως κάτι πολύ περίεργο, σαν να μην άξιζα»

Αυτή την περίοδο ο Σπύρος Μπιμπίλας ταξιδεύει ανά την Ελλάδα με την παράσταση «Η μητέρα του σκύλου» πλάι στην Υρώ Μανέ. Η κάμερα της εκπομπής «Καλοκαιρινό ραντεβού» τον πέτυχε σε έναν σταθμό της περιοδείας του και ο ηθοποιός μίλησε για τις αντιδράσεις των θεατών. «Μου λένε πράγματα και για τον Σπύρο ως ηθοποιό και για τον Σπύρο ως πολιτικό και λίγο αυτό με συγκινεί γιατί μου δείχνουν πολύ μεγάλη αγάπη. Ελάχιστες είναι οι φορές που με έχουν βρίσει! Μέσα σε όλο τον καταιγισμό αγάπης έχω και τρεις που με έχουν βρίσει στον δρόμο και για την πολιτική μου τοποθέτηση και για τη στάση μου σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτό ανθρώπινο είναι. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις στον άλλον να έρθει να σου μιλήσει. Υπάρχουν βέβαια όρια, κάποιοι όμως δεν τα κρατάνε, αλλά αυτό εγώ το αντιμετωπίζω με ψυχραιμία.

«Ξύλο απελέκητο»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στο πως τον αντιμετωπίζει ο κόσμος που τον συναντά στον δρόμο. «Μέχρι πριν να γίνω πρόεδρος του ΣΕΗ ήταν όλοι αχ τι καλό παιδί είναι αυτό. Από την ώρα που έγινα πρόεδρος και αργότερα βουλευτής υπήρξαν άνθρωποι που με αντιμετώπισαν ως κάτι πολύ περίεργο, σαν να μην άξιζα όλα αυτά τα πράγματα. Με την καλή μου συμπεριφορά μπορώ να τους αλλάξω τη γνώμη, αλλά αν ο άλλος δεν θέλει να την αλλάξει και είναι ξύλο απελέκητο, δικαίωμά του».

Φως

Ο Μπιμπίλας σχολίασε και το MeToo και κατά πόσο αυτό έκανε ανθρώπους να απομακρυνθούν από κοντά του. «Με το MeToo έχασα φίλους, έχω στεναχωρηθεί, έχω πικραθεί, αλλά εμένα όλη αυτή η πίκρα με έκανε πιο δυνατό και με έκανε να κοιτάζω το μέλλον με πιο φως!»