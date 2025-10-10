Σπύρος Μπιμπίλας για γκέι ηθοποιούς: «Κάποιοι το κρύβουν για να μην χάσουν δουλειές»

Ο Σπύρος Μπιμπίλας ήταν καλεσμένος στο διαδικτυακό vidcast «Rainbow Mermaids» στο YouTube και μίλησε για τη σεξουαλικότητά του, μα και για όλους εκείνους τους άντρες ηθοποιούς που αν και γκέι, κρύβουν την προτίμησή τους για να μην υποστούν τις συνέπειες στον επαγγελματικό τους χώρο.

«Ήξερε ο περίγυρός μου για μένα, απλώς δεν ήταν παγκοίνως γνωστό. Ήξεραν τους δεσμούς μου. Δεν τους ήξερε φυσικά το Πανελλήνιο, τους ήξερε ο περίγυρος, το θέατρο, όλοι το ήξεραν, η οικογένειά μου.

«Τι να φοβηθούν;»

Δεν είμαι από τους ανθρώπους που κρύβονται. Αυτούς που κρύβονται, εγώ τους λυπάμαι. Δηλαδή, κρύβονται από τον καθρέφτη τους; Κάποιοι το κάνουν γιατί πιστεύουν ότι θα χάσουν δουλειές. Κάποιοι ανδροπρεπείς, ας πούμε, φοβούνται. Σε αυτή την εποχή που ζούμε σήμερα, τι να φοβηθούν;

Πάντως ακόμη και σήμερα γίνεται αυτό! Εντάξει, στο εξωτερικό υπάρχουν και οι μάνατζερ που μπορεί να σου επιβάλλουν πράγματα, εδώ τι μάνατζερ; Εδώ πέρα ζούμε σε ένα χάος!

«Έχω κάνει και καρικατούρα»

Εμένα η σεξουαλικότητά μου δεν μου έκανε κακό. Εγώ έχω κάνει και όλων των ειδών τους τύπους. Κάποια εποχή λίγο με τυποποιήσαν είναι η αλήθεια και δεν μου άρεσε αυτό… Δεν μου άρεσε να παίζω ένα συγκεκριμένο τύπο.

Είδαν ότι κάνω ωραία τους γκέι και κάνω συμπαθείς γκέι, γιατί εγώ βοήθησα στο να είναι συμπαθείς οι γκέι. Δεν έκανα καρικατούρα αντιπαθέστατη.

Έχω κάνει και καρικατούρα, αλλά έχω κάνει και ανθρώπους που είναι καθημερινούς. Έχω κάνει συνεσταλμένους. Να, στις «Σέρρες» έκανα αυτόν τον υπέροχο χαρακτήρα που στα 60 του αποφασίζει να το πει…

Αλλά και παλαιότερα σε ένα σίριαλ με τη Ζωή Λάσκαρη, στο «Η άλλη πλευρά του τοίχου» είχα κάνει έναν πλούσιο που ψάρευε τεκνά ή έχω κάνει εγώ το τεκνό στην «Κάθοδο» που ήταν από τους πρώτους γκέι ρόλους».