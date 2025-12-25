Σπύρος Μπιμπίλας: «Έχω βγάλει πάρα πολλά χρηματα, ώστε σήμερα στα 70 μου να περνάω καλά»

Ο Σπύρος Μπιμπίλας με συνέντευξή του στην εφημερίδα Espresso παραδέχθηκε ότι έχει βγάλει πολλά χρήματα από το επάγγελμά του, τόσα ώστε να ζει άνετα.

«Τα μισά τα έχω μοιράσει. Πιο αριστερός, κομμουνιστής, αλλά και Χριστιανός ταυτόχρονα δεν θα υπάρχει άλλος καλύτερος από μένα. Χωρίς να είμαι κάτι από αυτά. Δυστυχώς με έχουν εκμεταλλευτεί πολλοί και πλέον έχω σταματήσει τα πολλά πολλά» εξομολογήθηκε.

Και συνέχισε: «Έχω βγάλει πάρα πολλά. Όλα δηλωμένα. Και απέκτησα τόσα, ώστε να περνάω καλά σήμερα στα 70 μου χρόνια».

Ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας αποκάλυψε ότι όνειρό του είναι σε αυτή την δεκαετία που διανύει να ηρεμήσει και να ζήσει δίπλα στη θάλασσα. «Είμαι σε αναζήτηση ενός μικρού εξοχικού. Δεν είχα ποτέ κατά νου μου ότι θα αποφάσιζα να ηρεμήσω μέσα σε ένα σπιτάκι, δίπλα στη θάλασσα. Τώρα όμως που κλείνω τα 70, θέλω να απομονωθώ» εξήγησε.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή του για την καριέρα του, απαντώντας στο σχόλιο του Δημήτρη Λιγνάδη ότι είναι ένας μέτριος ηθοποιός: «Έχω παίξει σε 150 θεατρικά έργα, 130 σήριαλ, 60 ταινίες, έχω κάνει άπειρες μεταγλωττίσεις, βίντεο κλιπ, έχω διδάξει σε δραματικές σχολές. Έχω πάει στην Επίδαυρο δέκα φορές με σπουδαίους ανθρώπους.»