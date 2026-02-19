Σπύρος Μπιμπίλας: «Όταν εκλέγεσαι με λίστα δεν είναι έντιμο να ανεξαρτητοποιηθείς, παραιτήσου»

Ο Σπύρος Μπιμπίλας ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για όλα όσα συμβαίνουν εντός Βουλής, με τα νέα κόμματα που δημιουργούνται, με τους καβγάδες, τις παραιτήσεις, τις ανεξαρτητοποιήσεις, τις έδρες… «Το περιβάλλον της Βουλής δεν με ενέπνευσε για να συνεχίσω. Δεν εννοώ το περιβάλλον της Ζωής Κωνσταντοπούλου, εννοώ το περιβάλλον της Βουλής σφαιρικά. Γι’ αυτό και δεν με έχετε δει σε εκπομπές που πάνε πολλοί βουλευτές και τσακώνονται μεταξύ τους.

Ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Άλλος χαρακτήρας μπορεί να αντέχει, άλλος να μην αντέχει και ο κάθε ένας έχει δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις για τη ζωή του τη στιγμή που χρονικά μπορεί να το κάνει. Εξάλλου το καταστατικό της Βουλής σου αφήνει το περιθώριο και να παραιτηθείς για οποιονδήποτε λόγο αν δεν συμφωνείς με τον κόμμα σου, αν δεν αντέχεις επίσης σου δίνει το δικαίωμα να ανεξαρτητοποιηθείς.

Εδώ θα κάνω μία επισήμανση. Όταν εκλέγεσαι με ένα κόμμα και μάλιστα με λίστα και η οποία λίστα έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από κάποιους που δεν μπήκαν πρώτοι, αυτοί λοιπόν που έχουν μπει με τη λίστα δεν θεωρώ ότι είναι τόσο έντιμο να ανεξαρτητοποιηθούν. Είναι πιο έντιμο να παραιτηθούν εάν κάτι δεν τους άρεσε από το κόμμα στο οποίο ήταν. Τώρα σε εμάς, στην Πλεύση Ελευθερίας, έχουν γίνει ήδη τρεις ανεξαρτητοποιήσεις. Δεν είναι λίγες. Εγώ απλά διαφωνώ με την ανεξαρτητοποίηση. Αν κάτι δεν σου πάει, αν κάτι σε πληγώνει ή αν κάτι σε πειράζει σαν χαρακτήρα οφείλεις να παραιτηθείς και να δώσεις την έδρα στον επόμενο. Το κόμμα δεν άλλαξε.

Τη Ζωή Κωνσταντοπούλου την ξέραμε πολύ καλά πώς είναι και τον χαρακτήρα της που είναι σκληρός. Έχει σκληρύνει η στάση της γιατί αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία είναι τόσο τερατώδη -θα το έλεγα- που αναγκαστικά έχει επιλέξει μια επιθετική πολιτική».

Καρυστιανού και Τσίπρας

«Εγώ έχω μείνει άναυδος με τα τόσα πολλά κόμματα που γίνονται διαρκώς και θα γίνουν κι άλλα από ότι φαίνεται. Είναι αντίθετος εντελώς αυτό που γίνεται με την πανσπερμία κομμάτων και με τη μη συνεννόηση. Έχω μπερδευτεί με το που βρίσκεται πολιτικά η Καρυστιανού, δεν μπορώ να καταλάβω. Όμως, σαν χαροκαμένη μάνα, δεν μπορώ παρά να μην υποκλιθώ, αλλά ό,τι άλλο γίνεται γύρω από αυτήν την πολύ σπουδαία κυρία, με αφήνει λίγο με ερωτηματικά.

Για τον Τσίπρα δεν θέλω καθόλου να ακούω. Δεν με εμπνέει γιατί είχα διαφωνήσει πάρα πολύ με το ναι-όχι και με το Μακεδονικό. Αυτός ήταν και ο λόγος από τον οποίο έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ, όταν έφυγε και η Ζωή. Δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο έφυγε ο κύριος Τσίπρας από το κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε από αυτόν; Για ποιον λόγο δεν θέλει τους πρώην συνεργάτες του; Ο κύριος Τσίπρας δύο χρόνια τώρα, από την ώρα που μπήκαμε και ορκιστήκαμε όλοι βουλευτές, δεν πάτησε το πόδι του ποτέ, δεν τον ακούσαμε, δεν τον είδαμε. Επί δυόμισι χρόνια απουσίαζε και μετά παραιτήθηκε. Τώρα παραιτήθηκε από τι, από αυτό που δεν ερχόταν;»