Ειρήνη Αγαπηδάκη: «Έχω υπάρξει παχύσαρκη και από τα 108 κιλά έπεσα στα 56 χωρίς φάρμακα»

Την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας - ψυχολόγο φιλοξένησε η Αθηναΐδα Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και η συζήτησή τους ήταν άκρως ενδιαφέρουσα.

Όπως αποκάλυψε, η ίδια υπήρξε παχύσαρκη σε μια εποχή που δεν υπήρχαν φάρμακα. «Είμαι ειδική στην παχυσαρκία. Έχω υπάρξει παχύσαρκη και είναι χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος. Οπότε από καιρό σε καιρό πέφτουμε στα κιλά… Εγώ ζω με την παχυσαρκία, με την απειλή της παχυσαρκίας τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου. Τότε δεν υπήρχαν φάρμακα, οπότε από τα 108 κιλά έπεσα στα 56 χωρίς φάρμακα. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Μακάρι να υπήρχαν φάρμακα τότε για να μπορούσα μαζί με τη δίαιτα να έχω κι αυτή την διευκόλυνση».

«Με ενδιαφέρει να πολεμήσω το κομμάτι της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων από οποιοδήποτε πόστο. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να μην έχεις καμιά ευκαιρία στη ζωή ή να περνάει η ζωή και να μην μπορεί κανείς να σε δει. Να είσαι αόρατος, να έχεις ανάγκες τις οποίες δεν τις βλέπει το κράτος και η πολιτεία και δεν μπορεί να τις καλύψει.



Δε νομίζω ότι ξεχνάω κάπου στο παρελθόν το ποια είμαι κι από πού ξεκίνησα. Δεν σου επιτρέπει η ψυχολογία να τα ξεχάσεις αυτά. Προχωράμε με τα βιώματά μας και την παιδική μας ηλικία. Γι’ αυτό θεωρώ σημαντικό το ρόλο της πολιτείας, στο να σου αντιστρέψει τις αντιξοότητες που έχεις στη ζωή. Αν δεν είχαμε δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης δεν θα σπούδαζα ποτέ μου. Άρα δεν τα κατάφερα, υπήρχε ένα πλαίσιο που μου έδωσε την ευκαιρία» είπε η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε άλλο σημείο της συνέντευξης.