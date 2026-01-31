Bundesliga: Γερμανός διαιτητής ποδοσφαίρου έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του στο γήπεδο

Ένα σπάνιο στιγμιότυπο συνέβη στο RheinEnergieStadion της Κολωνίας την Παρασκευή, όταν ο 32χρονος διαιτητής ποδοσφαίρου Πάσκαλ Κάιζερ έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του, Μόριτζ, μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Ο Καίζερ, που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί ως ένας από τους λίγους ανοιχτά LGBTQ διαιτητές στη Γερμανία, γονάτισε στο γήπεδο κρατώντας το δαχτυλίδι, και οι δυο τους αντάλλαξαν ένα παθιασμένο φιλί, ενώ το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα και επευφημίες.

A man proposed to his boyfriend in front of the crowd before the Bundesliga game Köln vs Wolfsburg.



He said YES.





Η στιγμή υποστηρίχθηκε ανοιχτά από την ομάδα της Κολωνίας, στην οποία ο Κάιζερ είναι φανατικός οπαδός και έχει μάλιστα τατουάζ με το σήμα του συλλόγου στο μπράτσο του. Σε ανάρτηση στο Instagram, η ομάδα μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο της πρότασης, μεταφέροντας τον ενθουσιασμό και την αγάπη που κυριάρχησε εκείνη τη στιγμή. Μέχρι στιγμής, η ανάρτηση έχει συγκεντρώσει πάνω από 23.000 likes.

"Ich will, dass jeder sieht, dass ich diesen Menschen liebe. Einen Mann. Als Mann. Im Fußball." 👨‍❤️‍👨🌈⚽ Ganz viel Glück euch beiden und Danke @fckoeln, dass ihr den Heiratsantrag möglich gemacht habt. Kein Platz für #AfD, Hass und Hetze! #loveislove #effzeh #koewob #lgbtq





Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Kaiser εξήγησε ότι η δημόσια προβολή της σχέσης του με τον Moritz αποτελεί προσωπική αποστολή: «Θέλω να ενθαρρύνω όσους διστάζουν ακόμα να μιλήσουν. Ξέρω πόσο μοναχικό μπορεί να είναι να πιστεύεις ότι είσαι ο μόνος. Θέλω να μην χρειάζεται κανείς να νιώσει έτσι ξανά».