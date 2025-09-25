Κίνα: Άλλαξαν σκηνή αυστραλιανής ταινίας με τη βοήθεια AI επειδή έδειχνε ομόφυλο ζευγάρι

Σάλος έχει προκληθεί στην Κίνα καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε τροποποιήσει ορισμένες σκηνές σεξ και γυμνού από αυστραλιανή ταινία τρόμου, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, αφού δεν ήταν σύμφωνη με τους αυστηρούς νόμους της χώρας.

Η ταινία με τίτλο «Together» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αυστραλού Μάικλ Σανκς και πρωταγωνιστές τους Ντέιβ Φράνκο (αδελφός του Τζέιμς Φράνκο) και Άλισον Μπρι επρόκειτο να κάνει πρεμιέρα στους κινεζικούς κινηματογράφους στις 19 Σεπτεμβρίου ωστόσο με αυτή τη μικρή παραλλαγή η διανομή ακυρώθηκε.

Στις 12 Σεπτεμβρίου όμως πραγματοποιήθηκε η avant premiere σε επιλεγμένους κινηματογράφους. Τα στιγμιότυπα που τραβήχτηκαν μέσα από τις αίθουσες έγιναν viral στο διαδίκτυο με πολλούς θεατές να ανακαλύπτουν ότι η εν λόγω σκηνή που απεικόνιζε ένα ετερόφυλο ζευγάρι στην πραγματικότητα ήταν ένα... ομόφυλο!

Σε μια άλλη σκηνή που απεικόνιζε τον πρωταγωνιστή στο ντους, παρατηρήθηκε ότι στην κινεζική εκδοχή είχε προστεθεί ατμός για να κρύψει το γυμνό σώμα του.

La Chine qui se sert de l'ia pour rendre un couple homosexuel hétérosexuel dans le film "together".

Voilà à quoi va servir cette technologie en vérité.https://t.co/Cm3Z3UjXPP pic.twitter.com/RReuRgp6Ty — colinoomf (@BordelloColine) September 24, 2025

Η αντίδραση της εταιρείας διανομής

Η Neon, εταιρεία διανομής της ταινίας παγκοσμίως, καταδίκασε το μοντάζ, λέγοντας ότι δεν «ενέκρινε [αυτήν] την μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία... και απαίτησε να σταματήσει η διανομή», σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η υπερφυσική ταινία τρόμου ακολουθεί ένα ζευγάρι που μετακομίζει στην επαρχία και βρίσκεται αντιμέτωπο με μια μυστηριώδη δύναμη που επηρεάζει τα σώματα, τις ζωές και τη σχέση τους.

Η ταινία, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance τον Ιανουάριο και κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ και την Αυστραλία τον Ιούλιο, έχει λάβει σε μεγάλο βαθμό θετικές κριτικές από τους κριτικούς, κερδίζοντας βαθμολογία 90% στην ιστοσελίδα κριτικών ταινιών Rotten Tomatoes.

Πάντως, δεν είναι ασυνήθιστο για την Κίνα, όπου ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου δεν αναγνωρίζεται και τα ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ταμπού, να λογοκρίνει περιεχόμενο.

«Δεν πρόκειται πλέον απλώς για θέμα περικοπών — είναι θέμα διαστρέβλωσης και ψευδούς παρουσίασης», αναφέρει μια ανάρτηση στην δημοφιλή κινεζική πλατφόρμα κριτικών κινηματογράφου Douban, όπου η ταινία έχει βαθμολογία 6,9 στα 10. «Όχι μόνο άλλαξαν την πλοκή, αλλά δεν σέβονται τον σεξουαλικό προσανατολισμό του ρόλου. Είναι αηδιαστικό», σημειώνει.