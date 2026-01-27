Καρλάκη: Οι δύσκολες ώρες στην εντατική κατά τον τοκετό «Μόλις βγήκα, ο πατέρας του παιδιού μου έφυγε»

Για την σχέση με τον πατέρα του παιδιού της, αλλά και τις δύσκολες στιγμές που έζησε κατά την διάρκεια του τοκετού, όταν χρειάστηκε να νοσηλευτεί στην εντατική μίλησε η Μαρία Καρλάκη, που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Real View».

«Έζησα για δυο-τρία δευτερόλεπτα στο παρατσάκ. Ήμουν στην εντατική δύο μέρες. Δώδεκα φιάλες αίμα, αν σας λέει κάτι αυτό. Δεν το έχω ξαναπεί ακριβώς το τι έχει γίνει... Η εγκυμοσύνη μου ήταν ένα ψυχολογικό φορτίο, για το οποίο εγώ δεν μιλάω» ανέφερε.

Ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε: «Και δυστυχώς έχουμε μάθει από την οικογένειά μας «άσε γυναίκα, μην μιλάς», «αυτό μην το κάνεις». Όταν λοιπόν χώρισα στους πρώτους δυόμισι μήνες, η γιαγιά μου μού είπε «πρέπει να τα ξαναβρείτε» και γύρισα. Το ήθελε κι εκείνος το παιδί, στην αρχή. Στον τοκετό ήρθε για τις κάμερες. Αυτό ήταν άλλο θέμα. Γιατί ξέρεις, από την πόλη που είναι, ξέρεις μην έλεγαν «α, δεν πήγε». Αφού νομίζω ότι τον ρωτάνε ακόμα και λέει ότι «ναι βέβαια τη βλέπω, μιλάμε», ότι υπάρχει στη ζωή μας. Φυσικά και δεν υπάρχει».

Όπως εξήγησε, μετά την έξοδό της από την εντατική ο πατέρας του παιδιού της, τους εγκατέλειψε: «Από κει και πέρα ξεκίνησε όλη η πίεση. Από κει και πέρα ξεκίνησαν όλα αυτά τα μαρτυρικά που έζησα, είτε από αυτόν είτε από την οικογένειά του. Αρκετά δύσκολα ήταν τα πράγματα, αλλά είχα υπομονή. Το τελευταίο συμβάν, ειδικά που έγινε κάτι και είδα με τα μάτια μου… τέλος πάντων έχουν γίνει πάρα πολλά. Δεν έχει αναγνωρίσει το παιδί ακόμα. Γέννησα και έφυγε από το νοσοκομείο, την ώρα που με έβγαλαν από την εντατική».