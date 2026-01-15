Καρυστιανού για πρωθυπουργός (μας ενδιαφέρει αλλά δε ξέρουμε με ποιους θα γίνει)

Τη «ρούφηξα» τη δημοσκόπηση της RealPolls (protagon.gr) γιατί την βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη ως προς τα ερωτήματα που είχε για την Μαρία Καρυστιανού.

Κοντολογίς και διαβάζοντας για την ικανότητα διακυβέρνησης της χώρας, καταλήγουμε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι το καταλληλότερο πρόσωπο για την πρωθυπουργία. Αφού προηγείται του Κυριάκου Μητσοτάκη με ποσοστό 31,3% έναντι 26,3% και φυσικά του Αλέξη Τσίπρα (27,9% - 16,2%) στο ερώτημα για αυτό το υποθετικό δίπολο.

Ακολουθεί ο πίνακας για το συγκεκριμένο ερώτημα όπως δημοσιεύθηκε.

RealPolls / Protagon.gr

Προσέξτε:

To 56,4% όσων πήραν μέρος στη δημοσκόπηση δεν πιστεύει ότι η Μαρία Καρυστιανού θα καταφέρει να στελεχώσει τον νέο πολιτικό φορέα - με τον οποίο θα διεκδικήσει όπως είδαμε παραπάνω την πρωθυπουργία με αξιώσεις - με νέα πρόσωπα και όχι γνωστούς πολιτικούς από το παλιό σύστημα, τα φθαρμένα κόμματα κτλ.

RealPolls / Protagon.gr

Και επειδή ένα μυαλό είναι αυτό- και εύκολα γίνεται «λάσπη» από τη δυσχερή καθημερινότητα - όταν οι ίδιοι άνθρωποι καλούνται να απαντήσουν στο εάν είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, όλοι μας, πέραν του πρωθυπουργού, το ποια στελέχη θα αναλάβουν υπουργικές θέσεις πριν την κρίσιμη ώρα της κάλπης, σε ποσοστό 85% απαντούν ότι είναι πολύ και αρκετά σημαντικό.

RealPolls / Protagon.gr

Επιστρέφοντας στη «γραμμή» που έχουν υιοθετήσει πολλά πολιτικά πρόσωπα για τη Μαρία Καρυστιανού ότι δήθεν περιμένουν τις πολιτικές της θέσεις για τα μείζονα κτλ, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μεγαλοπρεπείς μπαρούφες αφού ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος βρίσκεται στην κυριολεξία «αλλού».